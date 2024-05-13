Rusya'nın son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Ukrayna'nın Harkiv bölgesinin kuzeyi ile Donetsk bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Rus ve Ukrayna basınındaki haberlere göre, Rus ordusunun geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv ve Donetsk bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla cephe hattında çatışmalar şiddetlendi.

Rusya, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, "Kinjal" hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’ya yoğun saldırılar düzenlerken, bu ülkenin enerji tesislerini, askeri sanayi işletmelerini ve demiryolu altyapısını hedef alıyor.

Ukrayna da son günlerde Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki petrol depolama tesislerini hedef alan İHA saldırılarını yoğunlaştırdı. Geçen hafta Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisine ve Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki bir petrol üretim tesisine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildi. Hasar gören tesislerin faaliyeti onarım için durduruldu.

Dün de Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod şehrine yönelik düzenlediği füze saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Rusya, Kiev yönetimini "barbarca füze saldırısı düzenlemekle" suçlayarak Belgorod'a saldırıların arkasında Batı'nın da bulunduğunu savundu.

Harkiv'e saldırılar yoğunlaştı

Rusya, Ukrayna'nın saldırıları üzerine bunları engellemek için Harkiv'e saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Rus ordusu özellikle Harkiv bölgesinin Kupyansk, Liman, Pokrovsk, Vremivsk, Kramatorsk yönlerinde aktif saldırılarını sürdürerek, Ukrayna askerlerinin savunmasını yarmaya çalışıyor. Harkiv'de bazı bölgelerde Rus ordusu kısmen başarı elde erken, bazı bölgelerde de Ukrayna askerleri Rusları geri püskürtüyor.

Şiddetli çatışmalara sahne olan Harkiv'de bazı köyler muharebe alanına dönüşürken, siviller arasında yaralananların olduğu öğrenildi.

Rus ordusunun ateşi altında kalan Harkiv'deki Volçansk, Liptsi ve kuzey yerleşim yerlerinden sivilleri tahliye çalışmaları sürüyor. Yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı Volçansk'ta 500 sivilin mahsur kaldığı belirtildi. Rusya'nın Harkiv'in kuzeyine yoğun saldırı başlatmasından bu yana yerleşim yerlerinden 4 binden fazla sivil tahliye edildi.

Rusya, bu saldırıların ardından Harkiv'de bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldığını bildirdi. Rus birlikleri, 6 Mayıs'ta Harkiv bölgesinde Kotlyarovka ve Donetsk bölgesinde Solovyevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

8 Mayıs'ta Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kislovka yerleşim birimlerini ele geçiren Rusya, cuma günü Donetsk’te Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldığını, 11 Mayıs'ta da Harkiv bölgesinde Borisivka, Ogirtseve, Pletenivka, Pilne ve Striliça yerleşim birimlerini ve Donetsk'te Keramik yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu. Dün de Rus ordusu Harkiv'de Gatişçe, Krasne, Morohovets ve Oliynikove yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını bildirdi.

Böylece Rusya, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 11 ve Donetsk bölgesinde 3 olmak üzere toplam 14 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Harkiv Rusya için önemli

Harkiv bölgesinin kontrol altına alınması, Rus ordusunun Ukrayna'nın diğer bölgelerine doğru ilerlemesi, orduya silah sevkiyatını kolaylaştırması açısından önem taşıyor.

Uzmanlar, Rusya'nın Harkiv'de elde ettiği bazı başarıların, Ukrayna ordusunun uluslararası ortaklarının sağladığı silah yardımının gecikmesinden kaynaklandığı görüşünde. Kiev yönetimi, ABD ve Batı tarafından Ukrayna'ya yeni askeri yardım sevkiyatının geciktiğini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cuma günü Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Harkiv bölgesinde yeni bir karşı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Zelenskiy, 11 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Harkiv'in Rusya ile olan sınırda yer alan Ukrayna köyleri Striliça, Krasne, Morohovets, Oliynikove, Lukyantsi, Gatişçe ve Pletenivka yakınlarında Ukrayna ordusunun savunma operasyonlarının devam ettiğini aktarmıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Harkiv'de "durumun zor olduğunu" ancak Ukrayna savunma kuvvetlerinin savunma hatlarını ve mevzileri korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetmişti.