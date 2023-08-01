KIEV AA- Ukrayna ordusuna 18 yaşında "sözleşmeli asker" olarak katılan Raylyan, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaştaki şiddetli çatışmalarda yer aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 79. Hava Saldırı Tugayı'na bağlı havan topçu grubu komutanı Raylyan, geçen yıl Donetsk bölgesindeki Maryinka şehrinin yakınlarında asker arkadaşlarıyla kamyonetteyken tanksavar mayınına denk geldi.

Mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Raylyan, gözlerini ve bacaklarını kaybetti, aylardır fizik tedavi ve psikolojik tedavi görüyor.

Savaş bölgesinde Raylyan'ın başkent Kiev'deki gündelik hayatını ve tedavi sürecini görüntülendi, yaşadıklarıyla ilgili kendisinden bilgi aldı.

"Cephedeyken ölme ihtimalin çok yüksek"

Ukrayna'nın Mıkolayiv kenti doğumlu 26 yaşındaki Sergey Raylyan, çocukluğundan beri asker olmayı hayal ettiğini ve Ukrayna ordusuyla 2015'te sözleşme imzaladığını söyledi.

Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki çatışmalara katıldığını belirten Raylyan, "24 Şubat'ta şiddetli çatışmalar yaşanmaya başlandı. Cephedeyken ölme ihtimalinin çok yüksek olduğunu anladım. Bu nedenle eşime biriktirdiğim paraları nasıl göndereceğimi düşünüyordum. İlk başta durum korkunçtu. Nasıl olsa sözde dünyanın ikinci ordusuyla savaşmaya başlamıştık. Ancak zamanla Rus ordusunda motivasyonun olmadığını anladık. Bazı askerlerimiz ölümüne savaşıyor çünkü onlar, düşmanın evlerine geleceğini ve ailesine zarar vereceğini biliyor." dedi.

Rus saldırılarına maruz kalan yerleşim birimlerinin harabeye döndüğünü dile getiren Raylyan, şöyle devam etti:

"Çatışmayı bırakıp sivilleri evlerinden tahliye etmeye ve kurtarmaya çalışıyorduk. Severodonetsk kentinde de bu yaşandı. Rus güçleri, bir sivil binayı Grad (çok namlulu roketatar sistemi) ile vurdu. Sivillere yardımcı olmak için koştuk. Rusların kentlere girmesini engellemeye çalışıyorduk. Ruslar, topçular ile bizi vurmaya çalışıyordu ancak topları sadece askeri noktalara değil sivil unsurlara da isabet ediyordu. Bu, ülkenin genelinde yaşanıyor.

Bazı yerleşim birimlerinde evlerin birçoğu temeline kadar yıkık durumda. Bu yerlerde askeri unsurlar bile yok. Rus tanklarının bazı köylere girerek evlere ateş ettiğini gördük. Dolayısıyla Rusların resmi açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. İnsanları kurtarma amacıyla hareket ediyorsan, yol üzerindeki evleri vurmayacaksın."

"Gözlerime 6 ay sonra ameliyat yapılması gerekecek"

Başına gelenleri anlatan Raylyan, şunları söyledi:

"Donetsk bölgesindeki Maryinka kentinin yakınlarında idik. Bir grubu, belirli bir noktaya geçirecektik. Kamyonet tarzı arabaya bindik ve yola çıktık. Hava yağmurluydu ve yollar çok kötüydü. Arabayla yol kenarına çıktığımızda tanksavar mayınına denk geldik ve patladık. Benimle birlikte 6 kişi vardı. Ben dahil 2 kişi ağır yaralandı, 4'ü ise beyin sarsıntısı geçirdi. Tüm patlama gücü oturduğum tarafa geldi. Aralarında en ağır yaralanan benim.

Bunlar başıma geldikten sonra olay yerinden çıkarıldım. İlk başta ordudaki doktorlar gerekli müdahaleleri yaptı. Kurahove, ardından da Dnipro'daki askeri hastaneye transfer edildim. Dnipro'dan da Kiev'e helikopterle getirildim. Şimdi de burada tedaviye devam ediyorum."

Ordudan istifa sürecini başlattığını belirten Raylyan, "Durumum orduda yer almama izin vermiyor. Yarından itibaren bacaklarım için protez takma konusuyla ilgileneceğim. Gözlerime 6 ay sonra ameliyat yapılması gerekecek. Ameliyatın büyük ihtimal Almanya'da yapılması gerekecek. Burun ve dudaklarıma da gerekli müdahaleler yapılacak. Şimdilik yaralarım iyileşiyor." diye konuştu.

Raylyan, bu arada İngilizce öğrenmeye başladığını, doktorların tavsiyesiyle spor yaptığını, teknolojiyi yeniden çözmeye çalıştığını ve psikologla görüştüğünü anlattı.

"Eşimin sayesinde iyileşme durumuna gelebildim"

Raylyan, eşinin sürekli yanında olduğunu ifade ederek, "Onun desteği beni kurtardı. Komadan çıktıktan sonra ilk önce eşimin ismini fısıldadım. Eşimin sayesinde iyileşme durumuna gelebildim. Onun için çabalıyorum, daha iyi olmaya çalışıyorum, mücadele ediyorum." diye konuştu.

Bu süreçte kendisine gönüllü örgütlerin destek olduğunu dile getiren Raylyan, "Gönüllü ekipler başından beri yanımda. Protezleri devlet karşılayacak. Gözlerimle ilgili ameliyatın da karşılanması için gönüllü örgütlere başvuruda bulunacağım çünkü ameliyat çok pahalı." dedi.

Raylyan, asker arkadaşlarıyla irtibatta olduğunu belirterek, "Onların sağ kalmasını istiyorum. Ukrayna halkına da tarihindeki bu korkunç olayı atlatmalarını diliyorum ve onlardan savaşta yer alan askerlere ve ailelerine destek çıkmalarını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

"Eşimin beni yeniden görmesini hayal ediyorum"

Sergey Raylyan'ın eşi Valeriya Raylyan da Belaruslu olduğunu ve Sergey ile bilgisayar oyunları aracılığıyla tanıştığını söyledi. Valeriya Raylyan, "Belarus'ta diş hekimi olarak çalışıyordum, üniversitede alanımla ilgili ders veriyordum ancak sonradan istifa edip Sergey'in yanına taşındım." dedi.

Eşinin çok iyi kalpli olduğunu belirten Valeriya Raylyan, şunları kaydetti:

"Yaralarına rağmen yanımda iken kendimi güvende hissediyorum. Eşimin bana sevgisini ve kendimin onun için dünyada en iyi kadın olduğumu hissediyorum. Elbette onu bu halde görmek zor çünkü ilk başta bu tür bir durumu kabullenemiyorsun. Eşimin gözlerinin ameliyat edilmesini ve beni yeniden görmesini hayal ediyorum. Evimizin olmasını istiyorum çünkü şu anda arkadaşlarımızın evinde kalıyoruz. Çocuk yapmak istiyoruz. Kimsenin de böyle bir duruma düşmemesini ve bunu yaşamamasını içtenlikle diliyorum. Çünkü bu tür olaylar, tüm dünyanı bozuyor."