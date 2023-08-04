Marganets

Herson bölgesinde bulunan Kahovka HES'in haziranda patlatılması sebebiyle bazı bölgeler su altında, bazıları ise susuz kaldı.

Su sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Dnipro bölgesine bağlı Marganets şehrine Dnipro Nehri kıyısındaki kentlerden su sağlanıyor.

Marganets yetkililerinden su sorunuyla ilgili bilgi alarak kent sakinlerinin yaşadığı zorlukları görüntülendi.

"Kahovka HES ile ilgili olay bizi susuz bıraktı"

Marganets Belediye Başkanı Gennadiy Borovik, Kahovka HES'in haziranda patlatıldığını anımsatarak, "Kahovka HES ile ilgili olay bizi susuz bıraktı. HES'teki su seviyesi düştü ve bu nedenle kente su gelmiyor. Dolayısıyla Marganets ve etrafındaki Tomakivka gibi yerleşim birimlerine su sağlayamıyoruz." dedi.

Sorunun çözümünde Dnipro Askeri İdaresinin yardımcı olduğunu söyleyen Borovik, Marganets'e çevre bölgelerden tren ve özel araçlarla getirilen günde yaklaşık 800 metreküp suyun kent sakinlerine dağıtıldığı bilgisini paylaştı.

Borovik, "Kentte 55 su dağıtım merkezi oluşturuldu. Her gün bu merkezlere su getiriliyor ve halka dağıtılıyor. Ayrıca 8 su kuyusu açtık. Bunların 2'si hastanede bulunuyor." diye konuştu.

Kentte boru hattıyla ilgili çalışmaların yapıldığını anlatan Borovik, "Devlet Başkanı'nın himayesinde Zaporijya-Marganets, Marganets-Nikopol boru hatları inşa ediliyor ve yaklaşık 1,5 ay sonra devreye girecek." ifadelerini kullandı.

"Su, Zaporijye ve Kremençug'dan getiriliyor"

Su dağıtım merkezlerinden sorumlu Yana Savçuk da temin sürecini takip ettiğini belirterek, "Su bittiğinde sipariş veriyoruz. Merkeze su için gelen vatandaşlara yardımcı oluyorum. Günde 3-5 kez Zaporijye ve Kremençug'dan su getiriliyor." dedi.

Dnipro Nehri'nin kıyısındaki Kremençug kentinden su taşıyan Oleksandr Bogdan da ihtiyacı bulunan yerleşim birimlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Genellikle yakın kentlere ve köylere günde 10 sefer su götürüyoruz çünkü Kremençug'da su var." şeklinde konuştu.

"Evlerimize de suyun sağlanacağını umuyoruz"

Su almaya gelen ve soyadını paylaşmak istemeyen kent sakinlerinden İrina da bu konuda yardım eden herkese minnettar olduğunu dile getirerek, "Genellikle sabah erken ve akşam saatlerinde su almak için merkeze geliyorum. Herkese sabır diliyorum. Evlerimize de suyun sağlanacağını umuyoruz." dedi.

AA