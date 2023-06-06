Kiev

Ukrayna ordusu “Güney” Operasyonel Komutanlığı Sözcüsü Vladislav Nazarov, Rus ordusunun Herson bölgesindeki Kakhovka Barajı'nı vurduğunu iddia etti.

Nazarov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rus işgal birlikleri Kakhovka HES'i havaya uçurdu. Yıkımın boyutu, suyun hızı ve hacmi, olası sel bölgeleri netleştiriliyor. Tüm hizmetler çalışıyor. Durum takip ediliyor." ifadesini kullandı.

Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu.

Prokudin, “İşgal altında olduğu için nehrin sol kıyısındaki halkı tahliye etmek şu anda imkansız.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Kakhovka HES’teki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu olayla ilgili Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toplayacağını belirten Yermak, “Bu bir çevre katliamıdır. Ruslar, Herson bölgesinin güneyinde ve Kırım'da insanların içme suyundan mahrum kalmasından, bazı yerleşim yerlerinin ve biyosferin yok olmasından sorumlu olacaktır.” değerlendirmesine bulundu.

"Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Rusların Kakhovka hidroelektrik santrali barajını yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği” paylaşımında bulundu.

Zelenskiy, “Onlara tek bir metre bile bırakılmamalıdır çünkü onlar her metreyi terör için kullanmaktadır. Sadece Ukrayna'nın zaferi güvenliği geri getirecektir ve bu zafer gelecektir. Teröristler Ukrayna'yı su, füze ya da başka bir şeyle durduramayacaklar.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Rusya’nın ilhak ettiği Novaya Kahovka şehri Belediye Başkanı Vladimir Leontyev, Ria Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından su seviyesinin 2,5 metre yükseldiğini ve tüm hizmetlerin yerinde olduğunu savundu.

Leontyev, Kakhovka HES'in yıkılmasının ardından olası sel tehdidi nedeniyle bazı bölgelerde tahliyelerin gerekebileceğini kaydetti.

Ukrayna: "Kahovka HES'in havaya uçurulmasının Zaporijya santrali için olumsuz sonuçları olabilir"

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Kuruluşu Energoatom, Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düştüğünü ve bunun Zaporijya Nükleer Enerji Santrali için ek bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Energoatom'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) havaya uçurulmasının Zaporijya santrali için olumsuz sonuçları olabilir, ancak durum kontrol altında." ifadesi kullanıldı.

Ruslar tarafından havaya uçurulduğu iddia edilen Kahovka Barajı'ndaki su seviyesinin hızla düştüğü belirtilen açıklamada, "Bu da geçici olarak işgal edilen Zaporijya nükleer santrali için ek bir tehdit oluşturuyor." denildi.

Açıklamada, Kahovka rezervuarının santrale türbin kondansatörleri ve güvenlik sistemleri için su sağladığı aktarılarak, “Santralin soğutma havuzu şu anda dolu. Sabah 08.00 itibarıyla su seviyesi 16,6 metreydi ve bu da santralin ihtiyaçları için yeterli.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Energoatom’un, başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) olmak üzere santralde bulunan diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte Rusların Zaporijya santralindeki eylemlerini takip ettiği kaydedildi.

Ukrayna devlet hidroelektrik santralleri kuruluşu Ukrhidroenergo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Kahovka santralinin makine dairesinin içeriden patlaması sonucu tamamen tahrip edildiği, tesisin tamir edilemeyecek durumda olduğu" ifade edildi.

AA