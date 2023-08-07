Kiev

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken orduya katılan askerlerin Kiev bölgesinde bulunan eğitim merkezindeki hazırlıkları sürüyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 114. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı merkezde askerler, silah kullanımı, siperlerde çatışma, dron kullanma ve engellerden geçme eğitimi görüyor.

Eğitimlerde cephede savaşacaklara çatışma taktikleriyle ilgili bilgi veriliyor.

"Her birlik için ayrı eğitim programı hazırlanıyor"

Soyadını vermek istemeyen Kiev bölgesindeki askeri eğitim merkezinin baş sorumlusu Yuriy, merkezin kapasitesinin 90 kişilik olduğunu söyledi.

Cepheye gönderilecek askerlere yoğun askeri eğitim verildiğini belirten Yuriy, "Her birliğin kendi programı ve görevleri var. Örneğin, piyade ve tank birliklerinin yerine getirmesi gereken görevleri var. Dolayısıyla her birlik için ayrı eğitim programı hazırlanıyor. Askerler, gerekli eğitimden sonra bağlı oldukları birliklere gönderiliyor." dedi.

Merkezde "Ulusal Direniş" programı kapsamında sivillere eğitim verildiğini anlatan Yuriy, "Askeri eğitim her gün yapılıyor. Sivillere eğitim ayda iki kez düzenleniyor." diye konuştu.

Yuriy, "Cepheye gidecek askerlerden eğitim aşamasında elde ettikleri bilgileri doğru düzgün kullanmalarını, çatışmalar esnasında kendilerini korumalarını ve yanındaki asker kardeşlerine sahip çıkmalarını içten diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA