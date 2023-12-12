Haber: Mert Osman Erman



Askeri yetkililere hitap ederek, Ukrayna'nın sadece kendi özgürlüğü için değil, küresel demokrasi için savaştığını söyledi.

Yorumları, birkaç milyar dolara değerindeki bir yardım paketi, partizan bir siyasi anlaşmazlık ortasında Kongre'de beklerken geldi.

Yardımı engelleyen Cumhuriyetçilere karşı çıkarak, Zelensky, gecikmeyi Vladimir Putin için "gerçekleşmiş bir rüya" olarak nitelendirdi.

"Eğer Kongre Tepesi'nde çözülememiş sorunlarla ilgilenen varsa, bu sadece Putin ve onun hasta çetesidir," dedi Ukrayna lideri.

Zelensky'nin Salı günü Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden ile yapması beklenen görüşmede benzer açıklamalar yapması bekleniyor. Ayrıca ek askeri yardıma şüpheyle bakan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile de bir araya gelecek.

Ziyaret, Zelensky'nin 2022'deki Rusya'nın işgalinden bu yana ABD'ye yaptığı üçüncü ziyareti işaret ediyor ve Beyaz Saray, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, ziyaretinin "ABD'nin Ukrayna halkına destek konusundaki kararlılığını vurgulamak için" olduğunu söyledi.

ABD'nin 60 milyar dolarlık (£47.9 milyar; 55 milyar €) değerindeki askeri yardım paketi, şu anda, daha fazla paranın ABD-Meksika sınırında iç güvenliğe gitmesi gerektiğini savunan Cumhuriyetçilerin itirazıyla Kongre'de duruyor.

Geçen hafta Senato'da yapılan bir oylamada, sınıra ilişkin önlemler olmadan finansman içeren bir paket, Cumhuriyetçiler tarafından engellendi.

Sınıra daha fazla fon talep eden Cumhuriyetçiler, ABD'de siyasi iltica arayan kaçak göçmenlerin işlenme şeklinde reformlar istiyor.

"Oldukça dürüst olmak gerekirse, diğer ülkelere yardım etmeyeceğiz ve Kongre Ukrayna'nın çıkarlarına odaklanırken ABD ulusal güvenliğini ihmal edemeyiz," dedi Oklahoma'dan Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Pazartesi günü bir NBC muhabirine.

Lankford, Zelensky'nin ziyaretinin herhangi bir milletvekilinin fikrini değiştiremeyeceğine şüphe ettiğini ekledi.

Biden yönetimi, bazı iltica politikası değişikliklerini kabul etmeye istekli olduğunu ifade etse de, bu tavizler, liberal milletvekillerini kızdırma ve zaten İsrail'in Gazze Savaşı'ndaki destek nedeniyle bölünen bir parti içinde daha da ayrım yaratabilir.

30 Kasım'da yayınlanan bir açıklamada, 11 Demokrat senatör grubu, "İnsan hayatını kurtaran insani koruma hakkında zararlı değişiklikler" konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Biden'ın müttefiki Connecticut'lı Demokrat Senatör Chris Murphy, Beyaz Saray'ın devam eden müzakerelere "daha fazla dahil olduğunu" söyledi ve Kongre'nin Cuma günü tatil yapmadan önce Ukrayna için para içeren kapsamlı bir finansman anlaşması aradığını söyledi.

Ancak Senato bir anlaşma yapabilirse bile, paketin ayrıca Ukrayna yardımına daha da şiddetle karşı çıkan Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekecek.

Biden, milletvekillerine fonları onaylamaları konusunda baskı yapıyor. Geçen Çarşamba günü yaptığı tutkulu televizyon konuşmasında, paketin bekleyemeyeceğini ve Rusya'nın Ukrayna üzerindeki zaferle durmayacağını uyararak, dedi ki.

Ukrayna, Rusya'nın orijinal saldırısını püskürtmesine rağmen, bu yılki çok övülen karşı saldırısı durdu ve onu askeri olarak destekleyen bazı Batılı milletlerden yorgunluk belirtileri görüldü.

Yine de Zelensky, Pazartesi günü askeri yardım devam ederse birliklerinin hala Rus kuvvetlerini aşabileceğini ısrar etti.

"Amerikan Bradleys, HIMARS, 155 kalibrelik mermiler ve ATACMS füzeleri, Patriots ve F-16'lar, Avrupa'da işi halledebilir, tam olarak küresel özgürlüğün ihtiyaç duyduğu gibi," dedi. "Bütün dünya bizi izliyor, diğer özgür milletlerin hangi kaderi yaşayabileceğini, özgürce yaşamak mı yoksa boyun eğmek mi? Ukraynalılar pes etmedi ve pes etmeyecekler."

Bu hafta, AB'nin blok ile müzakerelere başlama kararını vermesi açısından Ukrayna için kritik bir hafta, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın böyle bir adımla karşı çıktığını ve böyle bir kararı engelleme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

Orban ve Zelensky, Arjantin'in yeni başkanının göreve başlama töreninde Pazar günü buluştular gibi görünüyor. Görüşmelerinin detayları açıklanmadı.