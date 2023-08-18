Haber: Mert Osman Erman

Başkent ülkesinin başkentinde yer alan Kyiv-Mohyla Akademisi'nin dışında, bir grup öğrenci gönüllüsü yeni başvuru sahiplerine kayıt olmalarında yardımcı oluyor.

Anna, mevcut öğrencilerden bazılarının burada fiziksel olarak hiç ders almadıklarını açıklıyor.

"Kovid [salgını] sırasında kabul edildiler ve ardından Rusya'nın tam ölçekli istilası gerçekleşti, bu yüzden aslında hiç sınıfta fiziksel olarak bulunmadılar. Biraz üzücü."

Ancak o ve diğer gönüllü arkadaşları, şu anda şeylerin farklı olduğunu, öğrencilerin savaş devam etse bile bu yıl yüz yüze derslere geri döndüğünü açıklıyorlar.

Bu, ebeveynlerin olağandan daha fazla soru sorması anlamına geliyor.

"Buraya gelirlerse, barınaklarda yeterli yerimiz var mı?" diye sık sık soruyorlar" diyor Anna. Ve aynı zamanda üniversiteye gitmeye ve nereye gitmeye karar veren öğrenciler üzerinde daha fazla baskı anlamına geliyor.

Savaş zamanı hükümet kurallarına göre, 18 ila 60 yaşları arasındaki hiçbir erkek yetkili makamlardan özel izin almadan Ukrayna'yı terk edemez.

Bu, Ukrayna'da okumaya karar veren erkek öğrencilerin savaş sona erene kadar yurtdışına seyahat edemeyeceği anlamına gelir. Ve şu anda öğrenciler orduya alınmaktan muaf tutulsa da, Ukrayna birden daha fazla erkeğe ihtiyaç duyarsa bu kurallar değişebilir.

Aynı zamanda yurtdışında okumayı düşünen erkek öğrencilerin 18 yaşına gelmeden önce ülkeyi terk etmeleri gerekiyor: esasen kritik olarak, kendi sınırları içinde sıkışma riskini almaksızın evlerine geri dönemiyorlar.

Rusya'nın savaşı Ukrayna toplumunda bir cinsiyet ayrımı açıyor.

Liza, Ukrayna'ya saldırdığında geçen yıl batıya kaçtı ve nihayetinde Almanya'ya yerleşti.

Şimdi zorunlu bir Almanca dil kursunu geçtikten sonra sınırda yer alan Konstanz şehrinde bilimleri okumayı planlıyor.

17 yaşındaki genç kız, üniversiteye hazırlanmak için kısaca Kyiv'e geri döndü.

"Almanya'da bir şeyler satın almak için bir şansıma güveniyorum çünkü daha fazla dükkanları var - Kyiv'deki birçok dükkanı kapandı" diyor. "Ancak orası daha pahalı. Bu yüzden gitmeden önce Kyiv'de daha uygun bir şey alacağım!"

Liza, Ukrayna'daki okul arkadaşlarının yarısının yurtdışında okumayı seçtiğini söylüyor - hem erkekler hem de kızlar. Ona göre, yaşlarındaki erkek öğrenciler kuralları kabul etmişler.

"Bu tartışma konusu bile değil. Erkekler kimseyi suçlamıyorlar, kuralları anladıkları ve uymaları gerektiği konusunda anlayışlılar" diyor. "Ancak ayrıca gitmeye de çalışıyorlar - 16, 17, 18 yaşındalar sadece."

Misha, 17 yaşında, bu yıl nereye başvuracağına karar vermek için zorlandı.

"Avrupa'da [başka yerlerde] çok daha fazla fırsatınız var" diyor. "Çok daha fazla gece hayatınız var. Benim gibi 17 yaşındaki biri için, geceyarısından sonra Kyiv'de yapabileceğim tek şey evde kalmak, sokağa çıkma yasağı yüzünden."

Ancak sonunda ailesini ve arkadaşlarını terk edemeyeceğini fark etti.

"Ebeveynlerim bana çok baskı yaptılar, çünkü ordunun hizmetine alınabilirim, bir roketle öldürülebilirim" diyor. "Ama korkmuyorum. Belki bu benim hatam, ama umursamıyorum, böyle yaşamak istiyorum." Misha geleceği için planlarına odaklanmak ve ülkesini yeniden inşa etmeye yardımcı olmak istediğini de söylüyor. Ukrayna'da "shlepok" adıyla elektronik müzik yapıyor ve buradaki varlığını büyütmek istiyor.

"Ukrayna konusunda çok iyimserim" diyor. "Benim gibi insanlar ve arkadaşlarım... Ukrayna'yı harika yapabiliriz."

O yalnız değil. Stephan da Kyiv'de bulunan 17 yaşındaki bir öğrenci. Misha'nın aksine, Polonya'daki bir üniversiteye başvuruda bulunmuş ve kabul edilmiştir.

Ancak ülkesini terk etmek yerine Ukrayna'dan uzaktan eğitim almayı ve evdeki üniversitelerle ek kurslara kaydolmayı seçti.

"Ebeveynlerim beni Polonya'ya gitmeye zorladı" diyor. "Ukrayna'da kalmak istedim."

Stephan sadece öğrenmiyor - Hooligan Bürosu adlı bir pazarlama ajansının yaratıcı direktörü olarak çalışıyor. Bizi Kyiv Politeknik Enstitüsü'nün yakınındaki bir binanın 24. katına götürüyor ve müşteriler için bir ofis yapılıyor.

Ülkesini geliştirmek için zaman kaybetmek yok, diyor. "Savaş yakında sona erecek ve Ukrayna'yı yeniden inşa etmemiz gerekecek" diyor Stephan. "Her şey [bireysel] Ukraynalılara bağlı. Biz güçlü bir milletiz ve her şeyi gerçekleştirebiliriz."

Savaştan önce Stephan'a göre seyahat önemliydi - Avrupa'nın dört bir yanına, ABD'ye, hatta bazı Asya bölgelerine gitmişti. Şimdilik Ukrayna'da mutlu olduğunu söylüyor. Ancak savaş sona erdikten sonra tekrar seyahat etmeyi planlıyor.

"Ukrayna'ya en çok yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum" diyor. "Bir teşekkür projesi oluşturmak istiyorum, Ukrayna'ya destek veren ülkelerle birlikte, İngiltere gibi ve AB'deki birçok ülke gibi."

Ancak bu onun ikinci seyahati olacak. "Rusya'ya gitmek ve herkesi yüzüne vurmak istiyorum!" diye şaka yapıyor.