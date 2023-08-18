Haber: Mert Osman Erman

Comedy Unleashed, gösteriyi ikinci bir mekanın gösteriyi ev sahipliği yapmayı reddetmesinin ardından Perşembe günü Holyrood'a taşıdı.

Orijinal mekan Leith Arches, Graham Linehan'ın transgender konularındaki görüşleri konusundaki endişeler nedeniyle gösteriyi iptal etmişti.

Bay Linehan, mekanın kararını tersine çevirmeyi ve özür dilememesi halinde yasal işlem tehdidinde bulundu.

Gösterinin iptali, daha geniş bir ifade özgürlüğü tartışmasına yol açtı. Holyrood binasının ana girişine yakın küçük bir geçici sahne kuruldu, burada Bay Linehan, programa katılanlar arasında yer aldı. Yaklaşık 100 kişi izleyiciydi.

Gösteriyi kapatırken gözlerinin yaşardığı söyleniyor ve izleyicilere "Komedi ilk aşkım, yapmaktan hoşlandığım şey, ancak bunu beş yıldır yapmama izin verilmedi" dedi.

Gösteriden sonra BBC İskoçya Haberlerine şunları söyledi: "Bir duruş sergilemek önemlidir. En azından bir mikrofonun önünde durmak önemlidir, hatta sadece bir saniye bile olsa, ve bu insanların geri kalanımızı itmesine izin verilmediğini göstermek önemlidir."

Komedi gösterisindeki görünüşü başlangıçta organizatörler tarafından sadece faturalarda "sürpriz ünlü iptal edilen komedyen" olarak tanımlandı.

Ancak kimliği Salı günü onaylandıktan saatler sonra mekan, kadronun önceden haber verilmediğini belirterek tüm gösteriyi iptal etti.

"Bu gösteriyi iptal etme kararı aldık çünkü kapsayıcı bir mekanız ve bu genel değerlerimizle uyumlu değil" dediler ve Instagram'daki bir gönderide eklediler: "LGBT+ topluluğuyla çok yakın çalışıyoruz, gelirimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor, bu tek seferlik gösterinin gelecekteki rezervasyonlar üzerinde olumsuz bir etkisi olacağına inanıyoruz."

The IT Crowd ve Black Books TV komedilerini de yazan Bay Linehan, sosyal medyada trans konuları ve kadın hakları üzerine ısınan tartışmaların merkezinde sıkça yer almaktadır ve muhalifler onu transfobiyle suçlamaktadır.

2020'de BBC Newsnight röportajında, transgender gençlerin puberte blokerleriyle tıbbi tedavisini Nazi insan deneyleriyle karşılaştırdı.

Çarşamba günü TalkTV'ye verdiği demeçte "Sahip olduğum en önemli görüş, çocuklara yanlış bedende doğmuş olabileceklerini söylemek insana karşı suç işlemektir" dedi.

Bu yılın başlarında ifade özgürlüğü tartışmasının merkezinde yer alan SNP Milletvekili Joanna Cherry, gösteriyi iptal etme çabalarının "cinsiyet kimliği ideolojisine katılmayan insanlara yönelik yaygın ayrımcılığın bir örneği" olduğunu söyledi.

"Bu, benim gibi bir görüşe sahip olan Graham'ın, bir erkeğin bir kadına dönüşemeyeceğini ve birinin cinsiyet kimliğinin, birinin cinsiyet hakkındaki hisleri, doğdukları cinsiyet gerçeğini aşmamalı" dedi ve BBC Radio Scotland'ın Drivetime programına ekledi.

Bayan Cherry, "Edinburgh'daki dünya çapındaki en büyük sanat festivalinin bir parçası olarak Edinburgh'da bir komedi gecesinin, komedyenin görüşlerinden rahatsız olan bazı insanlar nedeniyle gerçekleşmesine izin verilmemesinin şaşırtıcı olduğunu ve kendini ifade etme şekli konusunda" dedi.

Bay Linehan, Channel 4 komedisi Father Ted'i ortak yaratmıştır ve daha sonra Black Books ve Emmy ödüllü The IT Crowd'u yazmıştır.

The IT Crowd'un 2008 tarihli bir bölümü, 2020'de bir transgender hikayesi içeren bölüm, 2020'de Channel 4'ün yayın hizmetinden çekildi.

Kısa bir süre sonra Twitter'dan uzaklaştırıldı ve sosyal medya devi, "nefret içeren içerik" kurallarını ihlal ettiğini iddia etti.

Dublin doğumlu yazar, geçen yıl BBC'ye yaptığı duygusal bir röportajda, görüşleri nedeniyle haksız yere hedef alındığını, işini kaybettiğini ve evliliğinin sona ermesine katkıda bulunduğunu söyledi.