Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, X hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek 33. Arap Birliği Zirvesi öncesinde Guterres ile bir araya geldiğini ifade etti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra'nın da görüşmeye katıldığını aktaran Ebu Gayt, şunları kaydetti:

"Görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları ve bu saldırıların Filistin halkına yönelik yıkıcı etkilerini ele aldık."

UNRWA'nın üstlendiği rolün herkes tarafından malum olduğunu ve bu rolün daha da güçlendirilmesine yönelik imkanları görüştüklerini belirten Ebu Gayt, Filistin meselesinde iki devletli çözümü gelecekte somutlaştırmayı da konuştuklarını aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile Sudan'daki durumun tehlikeli olduğu konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Ebu Gayt, ülkede devam eden çatışmaların önüne geçilmesi ve devlet yapısının korunmasının kaçınılmazlığına dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Sudan halkına bu zorlu süreci aşması için yardım edilmesinin önemine işaret etti.