Haber: Mert Osman Erman

Bir ticaret gemisi, Rusya'nın Karadeniz'de gemilere saldırabileceği endişelerine rağmen Ukrayna'nın Odesa limanından ayrıldı.

Hong Kong bayrağı taşıyan Joseph Schulte gemisi, Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de tam ölçekli saldırısını başlatmasından bu yana limanda sıkışmış durumdaydı.

Kiev, geçen ay Ukrayna'nın tahıl ihracatına izin veren bir anlaşmanın çökmesinin ardından Karadeniz'de "insani bir koridor" ilan etti.

Ancak Moskova, koridora saygı gösterip göstermeyeceğini söylemedi.

Gemi, Kiev'in, Rus hava saldırılarının Odesa'nın yaklaşık 260 km (160 mil) güneybatısında bulunan Tuna nehri kıyısındaki Reni adlı bir nehir limanında tahıl depolama tesislerine zarar verdiğini açıklamasının ardından ayrıldı.

Ukraynalı yetkililer, Reni'deki yıkılmış depo tesislerini ve dağılmış tahıl ve ayçiçek yığınlarını gösteren fotoğraflar yayınladı. Reni, Moldova ve Romanya sınırında bulunan bir yer.

Bir endüstri kaynağı Reuters'a limanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Rusya, geçen ay Karadeniz'deki ihracat için güvenli geçiş garantisi veren bir anlaşmadan çekildi ve Ukrayna limanlarına giden herhangi bir gemiyi askeri bir hedef olarak değerlendirebileceğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Ukrayna'ya doğru seyreden bir gemiye uyarı atışları yaptı.

Ukrayna, büyük bir tahıl ve yağlı tohum ihracatçısıdır ve ablukanın küresel gıda fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunduğu görülüyor. Tehditlere rağmen, Ukrayna geçen hafta, gemilerin limanlarından ayrılmasına izin vermek için Karadeniz'de bir insani koridor ilan etti ve bu gemilerin askeri amaçla hizmet vermediğini net bir şekilde ortaya koymak için tam şeffaflık vadetti.

"İlk gemi, Büyük Odesa limanlarından gemilere geçici bir koridoru kullandı," Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov Facebook'ta açıkladı.

Joseph Schulte gemisinin Çin bankasıyla birlikte sahibi olan Bernhard Schulte Shipmanagement, geminin İstanbul, Türkiye'ye gittiğini doğruladı.

Kubrakov, geminin 30.000 tondan fazla yük taşıdığını, bunun içinde yiyeceklerin de bulunduğunu ve 2.114 konteynerde olduğunu söyledi. Koridorun çoğunlukla Rusya'nın tam ölçekli saldırısının başladığı Karadeniz limanlarında sıkışan gemileri tahliye etmek için kullanılacağını ekledi.

Bu arada Ukraynalı yetkililer, doğu Donetsk bölgesindeki küçük bir köy olan Urozhaine'nin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

"Urozhaine özgürleştirildi - savunucularımız çevresini kuşattı," Yardımcı Savunma Bakanı Hanna Maliar Telegram'da açıkladı.

Son aylarda, Ukraynalı güçler büyük ölçüde doğu ve güneydoğuda olmak üzere işgal altındaki Rus güçlerinden toprak geri alma amacıyla büyük bir karşı taarruz yürütüyor.

Batılı askeri teçhizatın milyarlarca dolarını almasına rağmen, sadece mütevazı ilerlemeler kaydedildi.

Bu haftanın başlarında Ukrayna, Donetsk bölgesindeki savaşın yıkadığı Bakhmut çevresindeki 3 km²'lik (1.2 mil²) toprakları geri aldığını söyledi, ancak güneyde "güçlü direniş" ile karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin doğusundaki yoğun çatışmalar, birçok sakinin tahliye edilmesine yol açtı.

Kharkiv Bölgesi'ndeki cephe hattı kasabası Kupiansk'tan ayrılmaya hazırlanırken 53 yaşındaki Vira Vunesku, rahatsız olduğunu ve torununu tahliye etmesi gerektiğini söyledi.

"Durumum ciddi - Kharkiv'deki hastanede kaldım, biraz eve döndüm ve şimdi tekrar ayrılmam gerekiyor," dedi AFP haber ajansına.

Ayrıca, Rusya, Moskova yakınlarındaki gece boyunca üç insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi, bu, Rus şehirlerini hedef alan saldırılar dizisinin sonuncusu.