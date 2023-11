Haber: Mert Osman Erman

Kapılar sonra açılır ve küçük bir çocuk platform ışığına adım atar.

Eller, ona yardımcı olmak için uzanırken, annesi de takip eder ve bebeğini küçük pembe bir taşıma yatağında yardımcılara geçirir.

Bunlar Ukrayna'nın en yeni savaş mültecileri.

Geçen hafta yetkililer, cephe hattına yakın 31 kasaba ve köyden çocukların zorunlu tahliyesini emretti.

Bu tren, Donetsk bölgesinden batıda daha fazla güvende olmaya getirilen birkaç aileyi getirdi. Güvenlik nedenleriyle tam konumu belirtmemiz mümkün değil. Emirler, koşulların çok tehlikeli olarak kabul edildiği her zaman verilir ve Rusya, Donetsk bölgesinin bazı bölgelerinde taarruzları yeniledikten ve Kherson bölgesinde çatışmalar yoğunlaştıktan sonra geldi.

Gönüllüler çantaları, kutuları ve valizleri boşaltırken, diğerleri yeni gelenleri, şaşkın ve bitkin, istasyonun sıcaklığına yönlendirir.

Burada, üç genç kız banklarda oturur, şok içinde yüz ifadeleri. Ayaklarının dibinde bir sepetten yüksek bir miyav sesi gelir.

"Evimize son vuruş yaptığında onuncu kezdi," anneleri bize söyler.

Liliya Mykhailik, ailesinin aynı köydeki bir daireye taşındığını ancak saldırıların iletişimi ve enerji bağlantılarını kesmesi nedeniyle kızının çevrimiçi eğitiminin imkansız hale geldiğini söyler.

Eşi babası ve annesi ile geride kalmıştır ve ayrılmayı reddeden annesiyle birlikte.

Liliya, ailesinin geleceği konusunda belirsiz olduğunu söylüyor: "Buraya kör bir şekilde geldik." Aileleri, konaklayacakları otobüsü beklerken, yardım görevlileri kahve dağıtır ve devlet yetkilileri nakit verir.

Ücretsiz taşınmanın yanı sıra, Ukrayna, tüm zorla tahliye edilenlere başlangıçta para verir - yetişkin başına yaklaşık 45 sterlin, çocuk veya savunmasız yetişkin başına 70 sterlin - ve bir yer verir. Yetişkinlerin sonunda çalışmaları beklenir.

Kimse söylemese de, buradaki herkes evlerini bir daha görmeme ihtimali olduğunu biliyor.

Ve bu yüzden, günlük tehlike ve rahatsızlığı sürdürdüğü halde, bazıları ayrılmak istemedi.

Onları ikna etmek Pavlo Dyachenko gibi insanlara bağlıdır. O, Ukrayna'nın en tehlikeli yerlerine insani yardım taşıma ve insanları çıkarma sorumluluğuna sahip olan "Beyaz Melekler" olarak bilinen özel bir polis birimidir.

"Her şey gerçekten hızlı bir şekilde yapılmalıdır," diyor. "Tehlike her zaman vardır çünkü Ruslar bombardımanı durdurmazlar." Çocuklu aileleri güvenliğe ulaştırmak özel bir zorluk oluşturur. Her ekip, arabada oyuncaklar taşır.

"Çocuklarla sürekli olarak konuşan, onları yoldaki tehlikelerden veya diğer stresli anlardan uzaklaştıran biri olmalıdır," diyor.

Milyonlarca Ukraynalı savaştan kaçarken, Ukrayna hükümeti ülkede neredeyse beş milyon yerinden edilmiş insan olduğunu tahmin ediyor. Zorla tahliye edilenler Ukrayna'nın her yerinde topluluklar tarafından kabul edilir.

Bir okulun eski bir binasına yerleştirilen birkaç aileyi karşılıyoruz.

Koridorda biri flüt çalan birinin sesi gelirken, 10 yaşındaki Varvara, artık fiziksel olarak katılamadığı okul ile çevrimiçi ders yaptığı bir sınıfta oturur. İlginç bir şekilde, diğer sakinlerle banyo ve mutfak paylaşırlar.

"Burayı gerçekten seviyorum," diyor Iryna ve Svitlana da aynı fikirde. Ama her iki kadının gözlerinden yaşlar akmaya başlar.

"Evimize gitmek istiyoruz. Tüm bunların sona ermesini istiyoruz."

Varvara, acılarını görmelerine şaşırmadan, onların ağlamasını izler.

Ukrayna'nın mülteci çocukları artık cephe hattından uzak olabilir. Ancak hayatları hala çatışma tarafından şekillendirilmeye devam ediyor.