Haber: Mert Osman Erman

Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik ilk büyük çaplı saldırısını başlattığından beri, bu, ilk büyük basın toplantısıdır.

Bay Putin, yıllık "doğrudan hat" telefon görüşmesini Ruslarla, gazetecilerin katılımıyla birleştirdi.

Geçen yıl yıllık etkinlik gerçekleşmedi.

Bu maraton etkinliğin ilk bölümünün büyük bir kısmı, Bay Putin'in "Ukrayna'daki özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı şeyle ilgilidir.

İlk düşünceleri Rus egemenliğinin önemine odaklanır.

"Ülkemizin egemenliği olmadan var olması imkansız. Basitçe var olmayacak," diyor devlet kontrolündeki Channel One sunucusu Yekaterina Berezovskaya'ya.

Bay Putin, Rusya'nın ekonomisinin savaş zamanında güçlü olduğunu söylüyor ve konuşma konusu hızla Ukrayna'ya geçiyor.

"Mobilizasyona neden ihtiyaç duyuyoruz?"

Bay Putin, "Ukrayna'da huzur olacak [zaman] hedeflerimize ulaştığımızda" diyor. Bu hedefler, "de-nazifikasyon, demilitarizasyon ve tarafsız statüsü" olarak sıralıyor ve bunlar savaşın başından beri vurguladığı temalardır.

Şu ana kadar yaklaşık 486.000 kişinin gönüllü olarak sözleşmeli asker olarak kaydolduğunu, geçen yıl çağrılan 300.000 kişi olduğunu söylüyor.

"Vatanın çıkarlarını silahla savunmaya hazır olan erkeklerimizin akışı azalmıyor," diyor. "Bu yılın sonunda toplamda neredeyse yarım milyon erkek olacak. Neden mobilizasyona ihtiyaç duyuyoruz?"

Bu hafta yayımlanan bir ABD istihbarat raporu, savaşın başından itibaren 315.000 askerin öldüğünü veya yaralandığını tahmin ettiğini ve bu rakamın istilanın başlangıcında Rusya'nın askeri personelinin neredeyse %90'ına denk geldiğini belirtti.

Ardından Rusya tarafından işgal edilen doğu Ukrayna'daki Luhansk'ta bulunan Rus günlük Izvestia'nın bir muhabiri, Putin'e Dinyeper nehri doğu kıyısındaki Ukrayna'nın son zamanlardaki etkisini sorar.

Putin, Ukrayna'nın "küçük bir alandaki" askeri başarısını, Rus kuvvetlerinin "çocuklarımızı kurtarmak için" ormanlık alanlara birkaç metre geri çekilmeye karar verdiği bir son çaba olarak açıklar. Devamında Kiev'in ana nedeninin Batı'ya daha fazla askeri finansman ihtiyacını göstermek olduğunu öne sürer.

"Niye yaptıklarını bilmiyorum, insanlarını öldürmeye zorluyorlar, Ukrayna kuvvetleri için tek yönlü bir yol. Bunun nedeni politik, çünkü Ukrayna liderleri yabancı ülkelerden yardım istiyorlar" diyor.

Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna cephesinde genel olarak üstün olduğunu iddia eder.

"Ona mütevazı bir ifadeyle ifade etmek gerekirse, neredeyse tüm temas hattı boyunca silahlı kuvvetlerimiz durumlarını iyileştiriyor," diyor maraton basın toplantısında.

Son aylarda cephe hattında çok az hareket olmuş olsa da, Rusya Donetsk bölgesindeki Mariinka ve Avdiivka şehirlerini hedef alıyor.

Putin, ABD ve AB ile olan Rus ilişkilerini de ele alıyor.

ABD'yi önemli bir ülke olarak tanımlıyor ancak onu emperyalizmle suçluyor. ABD'ye "diğer insanları ve ülkeleri saygı göstermeye" çağrıda bulunuyor ve bu gerçekleştiğinde Rusya'nın ilişkileri restore etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Rus lider konuşurken, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki ittifak merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa, saldırganlığının orada sona ermeyeceği gerçek bir risk var" diyor.

Putin, Batı ekonomik yaptırımlarına ve Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan politik izolasyona rağmen Rusyanın "ilerleyebileceğini" iddia ediyor.

Rusların Putin'e sunduğu soru sayısının raporlara göre iki milyonu aştığı belirtiliyor.

Putin'in telefon görüşmeleri dört saate kadar sürebilir ve bu etkinlik, Rus ve uluslararası gazetecilerden gelen bir dizi soruyla çakışıyor.

Bu hikaye, etkinlik ilerledikçe güncellenecektir.

Ukrayna Savaşı: Putin, Rusya'ya savaş hedeflerinin değişmediğini söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ruslara Ukrayna ile barışın sadece "hedeflerimize ulaştığımızda" gerçekleşeceğini bildirdi.

Bu, Şubat 2022'de başlattığı ilk tam ölçekli Ukrayna işgalinden bu yana düzenlediği ilk büyük basın toplantısıdır.

Putin, yıllık "doğrudan hat" telefon görüşmesini, Ruslarla birlikte gazetecilerin katılımıyla birleştirdi.

Geçen yıl bu etkinlik gerçekleşmedi.

Bu maraton etkinliğin ilk bölümü, Putin'in "Ukrayna'daki özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı konuya odaklanmış durumda.

İlk düşünceleri, Rus egemenliğinin önemine vurgu yapmaktadır.

"Ülkemizin egemenliği olmadan var olması mümkün değil. Basitçe var olmayacak," diyor, devlet kontrolündeki Channel One sunucusu Yekaterina Berezovskaya'ya.

Putin, savaş zamanında Rusya ekonomisinin güçlü olduğunu söylüyor ve konuşma konusu hızla Ukrayna'ya kayıyor.

"Mobilizasyona neden ihtiyaç duyuyoruz?"

Putin, "Ukrayna'da huzur, hedeflerimize ulaştığımızda olacak" diyor. Bu hedefler, "de-nazifikasyon, demilitarizasyon ve tarafsız statüsü" olarak sıralıyor ve bunlar savaşın başından beri vurguladığı konulardır.

Yaklaşık 486.000 kişinin gönüllü olarak sözleşmeli asker olarak kaydolduğunu, geçen yıl çağrılan 300.000 kişi olduğunu söylüyor.

"Vatanın çıkarlarını silahla savunmaya hazır olan erkeklerimizin akışı azalmıyor," diyor. "Bu yılın sonunda toplamda neredeyse yarım milyon erkek olacak. Neden mobilizasyona ihtiyaç duyuyoruz?"

Bu hafta yayımlanan bir ABD istihbarat raporu, savaşın başından beri 315.000 askerin öldüğünü veya yaralandığını tahmin ettiğini ve bu rakamın istilanın başlangıcında Rusya'nın askeri personelinin neredeyse %90'ına denk geldiğini belirtti.

Rusya tarafından işgal edilen doğu Ukrayna'daki Luhansk'ta bulunan Rus günlük Izvestia'nın bir muhabiri, Putin'e Ukrayna'nın Dinyeper nehrinin doğu kıyısındaki son başarısını sorar.

Putin, Ukrayna'nın "küçük bir alandaki" askeri başarısını, Rus kuvvetlerinin "çocuklarımızı kurtarmak için" ormanlık alanlara birkaç metre geri çekilmeye karar verdiği bir son çaba olarak açıklar. Devamında Kiev'in ana nedeninin Batı'ya daha fazla askeri finansman ihtiyacını göstermek olduğunu öne sürer.

"Bunu niye yaptıklarını bilmiyorum, insanlarını öldürmeye zorluyorlar, Ukrayna kuvvetleri için tek yönlü bir yol. Bunun nedeni politik, çünkü Ukrayna liderleri yabancı ülkelerden yardım istiyorlar" diyor.

Putin, Rus kuvvetlerinin Ukrayna cephesinde genel olarak üstün olduğunu iddia eder.

"Ona mütevazı bir ifadeyle ifade etmek gerekirse, neredeyse tüm temas hattı boyunca silahlı kuvvetlerimiz durumlarını iyileştiriyor," diyor maraton basın toplantısında.

Son aylarda cephe hattında çok az hareket olmuş olsa da, Rusya Donetsk bölgesindeki Mariinka ve Avdiivka şehirlerini hedef alıyor.

Putin, ABD ve AB ile olan Rus ilişkilerini de ele alıyor.

ABD'yi önemli bir ülke olarak tanımlıyor ancak onu emperyalizmle suçluyor. ABD'ye "diğer insanları ve ülkeleri saygı göstermeye" çağrıda bulunuyor ve bu gerçekleştiğinde Rusya'nın ilişkileri restore etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Rus lider konuşurken, Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki ittifak merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa, saldırganlığının orada sona ermeyeceği gerçek bir risk var" diyor.

Putin, Batı ekonomik yaptırımlarına ve Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan politik izolasyona rağmen Rusyanın "ilerleyebileceğini" iddia ediyor.

Rusların Putin'e sunduğu soru sayısının raporlara göre iki milyonu aştığı belirtiliyor.

Putin'in telefon görüşmeleri dört saate kadar sürebilir ve bu etkinlik, Rus ve uluslararası gazetecilerden gelen bir dizi soruyla çakışıyor.

Bu hikaye, etkinlik ilerledikçe güncellenecektir.