Haber: Mert Osman Erman

Raporlara göre, Ilyushin 76 taşıma uçakları saldırıda alev aldı.

Yerel vali daha önce askerin bir saldırıyı püskürttüğünü söyledi. Büyük bir yangını gösteren bir video yükledi, aynı zamanda bir patlama da duyuldu.

Pskov Ukrayna'ya 600 km (372 mil) uzaklıkta, Estonya sınırına yakın bir yerdedir.

Ukrayna, son saldırıyla ilgili olarak müdahil olduğunu söylemedi, ancak genellikle Rusya içindeki saldırılara yorum yapmaz.

Son haftalarda ülkenin, Rusya içindeki hedeflere saldırmak için patlayıcı yüklü İHA kullanımını artırdığına inanılıyor.

Diğer gelişmeler

Rus ordusu, gece yarısı Moskova saatiyle (21:00 GMT) Karadeniz'de yaklaşık 50 asker taşıyan dört hızlı Ukrayna botunu imha ettiğini söyledi. Ukrayna hemen yorum yapmadı.

Rus askeri, güneydeki Bryansk bölgesi üzerinde üç Ukrayna İHA'sını ve merkezi Oryol bölgesi üzerinde bir İHA'yı düşürdüğünü söyledi.

Rus Tass haber ajansı, Moskova'nın Vnukovo havalimanı üzerindeki hava sahasının kapatıldığını bildirdi.

Pskov bölgesel valisi Mikhail Vedernikov, Telegram'da "Savunma bakanlığı, Pskov'un havalimanına yönelik bir İHA saldırısını püskürtüyor." dedi.

Saldırının yerinde olduğunu söyleyen Vedernikov, "Ön bilgilere göre, kurban yok." dedi. Rusya'nın Tass haber ajansının ilk raporu, acil servisleri alıntı yaparak dört Ilyushin 76 (Il-76) uçağının hasar gördüğünü, ikisinin "alev aldığını" söyledi. Ria haber ajansı daha sonra iki Il-76 uçağının alev aldığını bildirdi.

Pskov bölgesi daha önce Mayıs ayının sonlarında İHA'lar tarafından hedef alındı.

Rusya'nın Belgorod bölgesine yapılan bir İHA saldırısı, Rus yetkililerin söylediğine göre üç kişinin ölümüne neden oldu, İHA'nın merkezi Moskova'ya çarpmasından saatler sonra gerçekleşti.

Bu, Ukrayna'nın belirli İHA saldırıları düzenlediğini söylemediği, ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin daha önce Rusya ile süren savaşta Rusya topraklarına saldırıların "kaçınılmaz, doğal ve kesinlikle adil bir süreç" olduğunu söylediği bir döneme denk geliyor.