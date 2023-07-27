Mert Osman Erman

Albay Oleksandr Tarnavskyi, kuvvetlerinin çok katmanlı mayın tarlalarını ve güçlendirilmiş savunma hatlarını aşmada zorlandığını söylüyor.

"Bu nedenle görevlerin çoğunu askerlerin yerine getirmesi gerekiyor."

Rusya'nın askeri gücünün, Ukraynalı kuvvetlerin "hızlı ilerlemesini" engelleyerek "profesyonel nitelikler" sergilediğini belirtiyor.

"Düşmanı küçümsemiyorum," diye ekliyor.

ABD'den en son doğrulanmamış raporlar, karşı saldırının ana yöneliminin başladığını gösteriyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukraynalı kuvvetlerin "belirli önceden hazırlanmış Rus savunma pozisyonlarını" yarıp geçmiş göründüğünü söylüyor.

Ancak şu ana kadar Batı tarafından sağlanan tankların ve zırhlı araçların Ukrayna lehine dengeyi kesin bir şekilde değiştirebildiğine dair pek az kanıt var.

İlk günlerde Orikhiv şehri yakınlarında, birkaç Leopard tankı ve ABD yapımı Bradley savaş aracı hasar gördü veya imha edildi.

Batı tarafından eğitilmiş ve donatılmış olan 47. Tugay, Rus hatlarını yarmak için gönderildi, ancak kısa sürede mayınlara takıldı ve ardından topçu ateşiyle hedef alındı.

Rusya, Ukrayna'nın saldırısının zaten başarısız olduğunu iddia ederek olayın çeşitli videolarını yayınladı. Gerçekte, bu erken bir başarısızlık olarak değerlendirildi, kesin bir darbe değil.

Aynı tugayın cephe hattının arkasındaki ormanda gizlenen açık hava atölyesini ziyaret ettik. Burada, çoğu ABD yapımı Bradley olan onlarca zırhlı aracı onarmaya çalışıyorlar.

Başlangıçta sağlam gelmişlerdi, ancak şimdi savaşın izlerini taşıyorlar. Kırık paletler ve eğik tekerlekler - birçok aracın Rus mayınlarına çarptığının belirgin işaretleri.

Serhii, mühendislerden biri, "Onları ne kadar hızlı onarabilirsek, onları ön çizgiye geri gönderip birinin hayatını kurtarabiliriz" diyor.

Ancak aynı zamanda bazılarının onarılamayacak kadar hasar gördüğünü ve yağmalanarak yedek parça olarak kullanılacaklarını veya "ortaklarımıza iade edileceğini" kabul ediyor.

Batı zırhı, Ukraynalı askerlere daha iyi koruma sağlamış olsa da, Rus mayınları arasından geçmeyi başaramıyor - bu, Ukrayna'nın ilerlemesi için en büyük engellerden biri.

Güney cephesinde seyahat ederken, İngiliz yapımı Mastiff zırhlı araçların da hasar gördüğünü ve imha edildiğini gördük. 47. Tugay, şimdi bazı eski Sovyet dönemi tanklarını mayın tarlalarını temizlemek için kullanıyor. Ancak özel mayın temizleme ekipmanı takılsa bile yer altında gizlenen patlayıcılardan kaçınamıyorlar.

Cephe hattına daha yakın bir yerde, tank komutanı Maksym bize yakın zamanda hasar görmüş T-64 tankını gösterdi. Askerlerin Rus siperine doğru ilerlediği bir anda büyük bir patlama oldu. Siper boştu ama mayınlarla döşenmişti. Maksym, Rus güçlerinin artık uzaktan kumandalı mayınlar kullandığını söylüyor. "Askerlerimiz siperlere vardıklarında bir düğmeye basıyorlar ve arkadaşlarımızı öldürmek için patlatıyorlar." Son iki haftada bu taktiğin kullanıldığını gördüğünü ve ona "yeni bir silah" dediğini söylüyor.

Güneydeki Ukrayna'nın saldırısı askeri açıdan bir mantığa sahip. Rus güçlerini bölmek ve Melitopol ve Mariupol gibi işgal altındaki şehirlere ve hatta Kırım'a ulaşmak için önemli olarak görülüyor. Ancak bu eksen üzerindeki odaklanma, Ukrayna'nın en güçlü oldukları Rus savunma hatlarını da hedef aldığı anlamına gelir.

Tarnavskiy, kuvvetlerinin "zorlu ve özenli bir çalışma" yaptığını söyledi. "Her savunma yenebilir, ama sabır, zaman ve ustaca hareketler gerektirir" dedi.

Ukrayna düşmanlarını yavaşça yıpratıyor, Rusya'nın insan kaybıyla ilgilenmediğini ve son değişikliklerin "her şeyin yolunda olmadığı" anlamına geldiğini ekledi. Ukrayna'nın ana darbe gücünü henüz kullanmadığını savundu.

"Yavaş olsa da, saldırı gerçekleşiyor ve kesinlikle hedefine ulaşacak," diyor.

Saldırının başarılı olup olmadığını nasıl değerlendireceğimizi sorduğumda, gülümseyerek şöyle yanıtlıyor: "Eğer saldırı başarılı olmasaydı, şu anda sizinle konuşmazdım."