Haber: Mert Osman Erman

Beyaz Saray güvenlik sözcüsü John Kirby, bu kazançların son 72 saat içinde Zaporizhzhia'nın güneyinde kaydedildiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Kiev'in güçlerinin ilerlediğini ancak "zorlu bir savaş" olduğunu söyledi.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kupiansk şehrine yakın stratejik yükseklikleri ele geçirdiğini iddia ediyor.

Hiçbir iddia bağımsız olarak doğrulanmadı.

Kirby, Kiev'in kendisinin güneydeki ilerlemenin, Kırım'a giden Rus kara koridorunu bölmeyi amaçlayan bir taarruz olduğunu ancak umulandan daha yavaş ilerlediğini kabul ettiğini söyledi.

"Rus savunmasının ikinci hattına karşı bazı başarılar elde ettiler" dedi.

Bu haftanın başlarında, Ukrayna'nın askeri, Zaporizhzhia bölgesinde Robotyne köyünü ele geçirdiğini söyledi.

Kuzeydoğuda, Rusya, Ukrayna'nın Harkiv doğusunda kurtardığı toprakları yeniden ele geçirmek için kuvvetlerini topladı.

Güneyde, Rusya'nın mayın tarlasıyla korunan, topçu pozisyonları ve sözde "ejderha dişi" tanksavar beton bariyerleri ile savunulan karmaşık bir hendek ve tünel sistemi oluşturduğuna inanılıyor. Kiev, müttefiklerinden daha gelişmiş silahlar alarak ve saldırı batalyonlarını hazırlayarak karşı taarruzunu başlattı.

Ancak ilerleme yavaş oldu ve Kiev, NATO ülkelerini tanklar, mayın temizleme ekipmanları ve savaş uçakları - özellikle ABD yapımı F-16 savaş jetleri - teslim etmeye devam etmeye çağırıyor.

Perşembe günü Kuleba, Ukrayna'nın karşı taarruzunun hızını eleştirenleri eleştirdi.

"Kendisini eleştirenlere Ukrayna'ya gelip bir kare santimetre özgürleştirmeyi denemelerini tavsiye ederim" dedi, İspanya'da AB dışişleri bakanlarının bir araya geldiği bir toplantıda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, okul yılının başlangıcında cuma günü öğrencilere, ülkelerinin zaferinin onların ulusal olarak yenilmez olduğunu kanıtladığını söylediği bir dersle, ülkesinin savaşta zafer kazandığını söyledi.

"Patriotik Savaş" olarak da bilinen Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı savaşını kazandığını belirterek, "Bunu anladım" dedi. "Bu tür bir milleti bu tür bir tutumla yenmek imkansız. Biz kesinlikle yenilmezdik. Ve şimdi de aynıyız."

Kremlin'in "önemli konuşmaları" Rusya'nın tam ölçekli saldırısının başladığından beri okullarda başlatıldı.

Rusya'nın askeri gücü ayrıca cuma günü yeni bir stratejik nükleer füze sistemi olan "Sarmat"ı "savaş görevine" koyduğunu duyurdu.

Uzun menzilli füzeler çoklu başlıklara sahiptir. Dağıtımları bağımsız olarak doğrulanmamıştır.