Haber: Mert Osman Erman

"Böylece Ukrayna, yeni yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanabilir," bir ABD dışişleri sözcüsü dedi.

Ukrayna, geçen yıldan beri sıkı bir şekilde desteklediği bu kararı övdü.

Ancak Kiev'in Rusya'nın hava üstünlüğüne karşı kullanmak için F-16'ları kullanabilmesinin aylar sürebileceği bekleniyor.

Hollandalıların yaklaşık 24 operasyonel F-16'sının olduğu ve bunların daha gelişmiş savaş uçaklarıyla değiştirilmesi planlandığı söyleniyor.

Danimarka da yaklaşık 30 F-16 filosunu yükseltmeyi planlıyor.

ABD ve müttefikleri daha önce Ukrayna'ya F-16 sağlamayı reddetmişti, çünkü bu durum nükleer silahlı bir Rusya ile daha fazla tırmanmaya yol açabilecekti.

Rusya - Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli bir saldırı başlatmıştı - şimdiye kadar bu konuda herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadı. Hem Danimarka hem de Hollanda, çok amaçlı F-16 savaş uçaklarının transferi için "resmi teminatlar" almıştı, dedi ABD dışişleri sözcüsü.

Sözcü, bu durumun "ilk pilot grubunun eğitimini tamamladığı anda" gerçekleşeceğini ekledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, ABD'nin kararını memnuniyetle karşıladı ve "bu, Ukrayna'nın halkını ve ülkesini savunması için büyük bir kilometre taşıdır" dedi.

"Şimdi konuyu Avrupalı ​​ortaklarımızla daha fazla tartışacağız," dedi ve X, eski adıyla Twitter'da bir paylaşımda bulundu.

Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen de sözlerini yineledi.

"Hükümet bir bağışın eğitimden sonra doğal bir sonraki adım olduğunu defalarca söyledi. Yakın müttefiklerle bunu tartışıyoruz," dedi Danimarka'nın Ritzau haber ajansına.

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ABD kararını "büyük haber" olarak nitelendirdi.

"Orduumuzun hızlı öğrenenlerle dolu olduğunu kanıtladı. Yakında Ukrayna'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu kanıtlayacağız. Tüm ortaklarımıza ve Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Danimarka'daki arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Zafer'e doğru!" dedi X.

Ukrayna'nın Batı'daki 11 ülkeden oluşan müttefik koalisyonu, Ukraynalı pilotları bu ayın ilerleyen günlerinde eğitime başlatmayı planlıyor ve pilotların gelecek yıl hazır olmaları bekleniyor.

Bu haftanın başlarında Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat, bu sonbahar ve kışın Kiev'in F-16'ları işletemeyeceğini kabul etti.

F-16 Fighting Falcon dünya genelinde en güvenilir savaş uçaklarından biri olarak kabul edilir.

Hassas güdümlü füzeler ve bombalarla donatılabilir ve ABD Hava Kuvvetleri'ne göre saatte 1,500 mph (2,400 km/saat) hızda uçabilir.

F-16'nın hedefleme yetenekleri, Ukrayna'nın her türlü hava koşulunda ve geceleyin daha büyük bir doğrulukla Rus kuvvetlerine saldırmasına olanak tanır.

Ukrayna'nın çoğunluğu Sovyet dönemine ait olan düzinelerce savaş uçağı olduğuna inanılıyor ve ülke şu anda havada Rusya tarafından şimdiye kadar sınırlı sonuçlar veren düzenli ölümcül füze ve insansız hava aracı saldırılarından korunmaya yardımcı olacak modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyuyor.