Kiev

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova’ya yapılan İHA saldırılarını değerlendirdi.

Podolyak, "Moskova, hızla tam teşekküllü bir savaşa alışıyor ve bu savaş yakında tamamen 'savaşın yazarlarının' topraklarına taşınarak onlardan tüm borçları tahsil edecek. Rusya'da bundan sonra yaşanacak her şey nesnel bir tarihi süreçtir. Daha fazla tanımlanamayan İHA'lar, daha fazla çöküşler, daha fazla iç çatışmalar, daha fazla savaşlar olacak." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kiev'in dün gece başkent Moskova'ya ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısının engellendiği belirtilmişti.

Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Narofomonisk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının havada Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edilen açıklamada, bir İHA’nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova'daki Moskova City iş merkezinin bulunduğu yere düştüğü bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Temmuz’da Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA’lardan biri Moskova-City iş merkezindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.

Ukrayna’nın Moskova’ya 24 ve 28 Temmuz'da da İHA saldırıları düzenlediği, ölü veya yaralı olmadığı bildirilmişti.

AA