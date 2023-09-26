Haber: Mert Osman Erman

Bazı yıkılmış binalar arasında duran "Jimmy", yıllardır aktif görevde bulunan bir Ukraynalı subay olarak hayatta kalışını düşünüyordu: "Ben şanslı bir adamım... Benim için, savaş ya insanları sevebilir ya da sevmeyebilir."

Onun askerleri, Jimmy'nin çok sayıda yaralanmaya rağmen hala onlarla olduğunu düşünüyor ve bu da onun uğurlu bir yaşam sürdüğünü gösteriyor.

Onun birimi, 24. Mekanize Tugayı, uzun bir tarihe sahiptir ve eski düzenli Ukrayna ordusunun bir parçasıdır ve 2014 yılından itibaren Ruslara karşı savaşıyor. Ancak Şubat 2022 işgalinden bu yana ordu büyüklüğü üç katından fazla arttı, millet mobilize oldu ve Jimmy'nin birimi tüm tanınmayacak hale geldi.

Ağustos ayında 24. birimle iki hafta geçirdik; şimdi Donbas'ta hizmet veriyor, eski endüstrilerin merkezi olan bu eski baca sektörleri merkezinde, Bakhmut ve Horlivka arasındaki cephenin bir bölümünü işgal ediyor.

Ve savaştan önce birliklerinin üssü olduğu batı Ukrayna'daki topluluklarına gittik ve ailelerinin hala yaşadığı yerlere gittik

Jimmy, Ukrayna ordusu, gerçek isimler yerine askerlerin takma adlarını kullanmamızı istiyor - bir şirketi komuta ediyor (genellikle yaklaşık 120 asker), bir yıl önce göreve başladığı bir gönderi. Bir subay, savaşın başında görevde olan 15 şirket komutanından hiçbirinin hala görevde olmadığını, hepsinin terfi ettirildiğini veya kayıplara karıştığını söyledi.

Savaşa hazırlık olarak, 24. Tugay savaşın başında 2.000 civarındaydı ve Doğu Ukrayna'daki cephe hattına düzenli nöbetler için üç taburunu dönüşümlü olarak gönderiyordu. Ukrayna ordusu nadiren sayıları tartışsa da, bana göre şu anda 7.000'den fazla, toplamda beş piyade taburu, dört topçu taburu, bir tank taburu ve diğer birçok destekleyici unsur ile şişmiş olduğu kaynaklar tarafından söylendi.

Bu hareketlenme sırasında eski düzenli askerlere binlerce gönüllü ve asker çıkış yapmıştır. "Yurii", Kyiv'den gelen yirmili yaşlarında bir risk sermayedarı, yetenekli gelenlerden biri. Başlangıçta tüfek verildi ve piyade birimine gönderildi, birkaç ay sonra Yurii, 24. Tugay'ın saldırı dronlarını yönlendiren askeri bir "start-up"a transfer oldu. Bir çocuk parkındaki bir masada yanımıza geldi ve bize yeni dronları ve taşıdıkları patlayıcı paketleri gösterdi, böylece onları Rusların sığınak yaptığı araçlara, binalara veya siperlere uçurabiliyorlar.

Yurii, annesinin başlangıçta onun katılmak istemesine şüpheyle yaklaştığını, ancak daha sonra dronları Rus siperlerine yönlendirmeye başladığında "o zaman fikrini değiştirdiğini" ve gurur duyduğunu anlattı.

Sözleşmeleri gereği, gönüllüler - askerlik yapma konusunda - savaş sona erene kadar ayrılamazlar ve bu süre zarfında yılda sadece 10 gün izne hak kazanırlar.

Yurii, 2.600 sterlin (3.195 dolar) olan aylık gelirinin (bu gelirin %80'i savaş tazminatıdır) sivil hayattaki kazancından daha az olduğunu söylemesi bakımından 24. Tugay'ın erkekleri arasında olağandışıdır.

Sakallı ve iş planı satma becerisi olan Yurii, şirketin düşmanın çok daha fazla dronu olmasından dolayı daha yaratıcı olması gerektiğini söyledi.

Bir subay, Yurii'nin basit bir er olarak derecelendirilse de temel olarak bu birimi yönettiğini açıkladı. Bu, 2022 öncesi ordu yapısı ile şimdi Ruslara karşı savaşan güç arasındaki farklardan biridir.

Başka bir fark, gönüllülerin 2022'den önceki döneme göre ayrıca yaş ve diğer faktörleri göz ardı etme isteğidir. "Hryb" adı verilen bir başçavuşla tanıştık (mantar anlamına gelir) ve kendi kendini tahrikli bir topçu silahı komutasına getirilmiştir.

Gerçek şu ki, 24. Tugay'ın 152 mm Akatsiya (veya Akasya) obüsleri o kadar eski ki, Hryb'in Sovyet Ordusu'yla Almanya'nın Doğu Almanya'sında görev yaparken komuta ettiğiyle aynı türdendir.

İzlediğimiz mermiler 40 yıl önce üretildi ve mürettebat obüsü Babuşka veya Anneanne olarak adlandırdı. Hangi yaşlı Adamın onun eski tuhaflıklarını bilmesi daha iyi olabilirdi ki?

Gönüllü olma kararı, ailesi ile kolayca uyuşmadı. "Sessizce ağladılar," diye açıkladı Hryb. "Beni bekleyeceklerini, beni sevdiklerini söylediler."

Zirve açıklamalarının ardında "ne kadar sürerse sürsün" ifadeleri varken, savaşın 18 aylık noktasını geçtiği ve görünüşe göre sonun görünmediği Ukraynalı ailelerin yüz binlercesi zorlukla baş etmeye çalışıyor.

Lviv'deki yaşamını değiştiren yaraları olan askerler için bir rehabilitasyon merkezinde, daha az kötü yaralı olanlardan bazılarının karılarına geri dönmek istediklerini söyledikleri zorlu mübadeleleri tartıştık. "Birçok erkek, hayatta kaldılar ama bir uzvunu kaybettiler, aynı zamanda ailelerini de kaybettiler," dedi, hastalardan biri olan Pavlo.

Bu konuşma, onun evliliği içinde de gerçekleşiyor, diyor: "Karımın zaten görevimi yaptığımı düşündüğünü" söylüyor. Yakın tarihli bir karşı saldırı sırasında mayın tarlasında yaralanan başka bir adam, Ukrayna toplumunun şu anda ne kadar fazla zarar görmüş insan olduğuna henüz uyanmadığını bana söyledi.

Ölüm, sakatlanma ve esir alma kayıtları muhtemelen insanların hizmet etme isteğini etkiliyor olabilir. Ukrayna resmi sayıları yayınlamazken, eğitim aldığımız ve cepheye daha yakın bir diğer alandaki Yavoriv'de eğitim alan erkekler arasında birçok 40'larında ve birçok 50'lerindeydi. Subaylar, çeşitli tugaylar arasındaki genç rekrutlar arasındaki yoğun rekabet hakkında bize bilgi verdi.

Ayrıca, çağrıları denetleyen subayların görevden alınmasını takip eden Ağustos ayında binlerce erkeğin hizmetten ayrılmak için rüşvet verdiğini veya ülkeyi terk etmek için kaçakçılık yaptığını ortaya çıktı.

Cephe hattında olmanın getirdiği yüksek maaşla çekilen savaşın eşlik ettiği ekonomik krizde işlerini kaybeden birçok kişi arasında savaşa gitmeyi isteyenler arasında birçok kişi var.

Bu yazın Rusya'ya karşı masaları döndürme girişimleri hakkında, Ukrayna askerlerinin Rusları serbest bırakmak için neler yapabileceği beklentileri Pentagon'da belki de 24. Tugay'ın eski askerleri arasında olduğundan daha yüksekti.

"Kolay bir çıkış mümkün değil," dedi Jimmy. "Uzun vadeli bir savaşa hazırlanıyoruz." Bir başka tugay subayı da çatışmayı Vietnam'a benzetti, bu da uzun yıllar sürebileceği anlamına geliyor.

Ve savaş devam ettikçe, kayıplar da devam ediyor. Ukrayna'da kayıplar büyük hassasiyet konusu olup, sayıları yayınlamak yasaklanmıştır. Ancak Pentagon'un son zamanlarda tahmini, savaşta 70 bin Ukraynalının öldü.