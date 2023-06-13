Kiev

Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kriviy Rig şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna ordusunun "Doğu" kuvvetleri komutanlığınca 3 Rus füzesinin imha edildiğini aktaran Lısak, birkaç füzenin ise şehri vurduğunu söyledi.

Lısak, "Füzenin bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi öldü. Enkaz altında hala insanlar bulunuyor olabilir." ifadelerini kullandı.

Lısak, şehrin diğer yerlerine de isabetlerin olduğuna işaret ederek füzenin bir işletme binasını vurması sonucu 3 kişinin yaralandığını, enkaz altında insanların olduğunu kaydetti.

Şehrin başka bir yerinde de füze isabet eden bir binada ve arabada yangın çıktığını aktaran Lısak, burada 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Kriviy Rig şehrine düzenlenen füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

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Kriviy Rig’de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattığı her füzenin hesabını verecek.” dedi.

AA