Haber: Mert Osman Erman

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, "Noel kutlamalarını dayatan Rus mirasından vazgeçmeyi" amaçlayan parlamentonun bir yasa tasarısını imzaladı.

Son yıllarda, Kiev, Rusya ile dini, kültürel ve diğer bağları kesmekte ve Batı ile uyum sağlamakta olmuştu.

Bu süreç, 2022'de Rusya'nın tam ölçekli istilasının ardından tırmandı.

Zelensky, yasayı, Ukraynalı milletvekilleri tarafından onaylandıktan iki hafta sonra Cuma günü imzaladı.

Yasa ayrıca Ukrayna Devletlik Günü'nü 28 Temmuz'dan 15 Temmuz'a ve Savunmacılar Günü'nü, silahlı kuvvetlerin gazilerini anan günü, 14 Ekim'den 1 Ekim'e taşıyor.

Moskova şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Yüzyıllar boyunca, önce imparatorluk Rusya'sı ve ardından Moskova tarafından egemenliği altında bulunan Sovyetler Birliği, Ukrayna'yı tamamen kontrol etmeye çalıştı ancak her zaman başarısız oldu.

Bu, Ukrayna kiliseleri üzerinde Rus Ortodoks Kilisesi'nin (ROC) dayatılan otoritesini de içeriyordu.

Ancak 2019'da, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi (OCU), tüm Ortodoks Hristiyanların ruhani lideri olan Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından bağımsızlık kazandı.

Bu adım ROC'de öfkeye neden oldu ve açıkça Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik istilasını savunuyor.

Bu yıla kadar OCU - ROC dahil birkaç Ortodoks kilisesi gibi - Julian takvimine göre 7 Ocak'ta Noel Günü'nü kutluyordu.

Ancak OCU şimdi resmi olarak dünyanın çoğu yerinde kullanılan daha kesin Gregoryen takvimine geçti.

Son yıllarda birçok Ukraynalı ibadetçi OCU'ya katıldı ve çoğunlukla 25 Aralık'ta Noel'i kutlayacaklar.

Bazıları ise Noel'i iki kez kutlayacak.

Aynı zamanda, milyonlarca kişi hala Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni (UOC) takip ediyor ve ülkenin dört bir yanında kiliseleri bulunuyor.

UOC, 2022'de Moskova'dan ayrıldığını resmi olarak açıkladı ancak bazı din adamları son zamanlarda pro-Rus faaliyetler nedeniyle yargılanmıştı.

UOC, işbirliği iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt olmadığını söylüyor.

Ukrayna'nın Noel'i taşıma kararı, ülkenin kuzeydoğu komşusundan uzaklaşması için ülke tarafından atılan son adımdır.

Son zamanlarda, Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinde ve köylerinde Rus ve Sovyet tarihi figürlerle bağlantılı sokakların adlarının değiştirildiği görüldü.

Benzer şekilde, birçok anıt kaldırıldı ve 2014'ten sonra yapılan Rus filmleri Ukrayna'da yasaklandı.

Bu önlemler, Rusya'nın Mart 2014'te Ukrayna'nın güney Kırım yarımadasını yasadışı olarak ilhak etmesinin ardından geldi.