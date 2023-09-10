KİEV (AA)

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece Rus ordusunun başkent Kiev'e "Şahid" tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

İHA'ların gruplar halinde farklı yönlerden başkente girdiğini aktaran Popko, "Hava savunma sistemleri tarafından 20'den fazla İHA imha edildi." ifadesini kullandı.

Popko, İHA parçalarının şehrin farklı bölgelerine düşmesi sonucunda bir kişinin yaralandığını ve apartmanların, arabaların, troleybüs elektrik hatlarının, yolların hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da Rusya'nın bu gece, Kiev bölgesi yönünde 33 "Şahid" tipi İHA gönderdiği, muharebe operasyonları sonucunda 26 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.