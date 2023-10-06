KIEV AA- Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde bölgeye 2 "İskender" tipi füzeyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Bir füzenin ana yola düşmesi sonucu çevredeki evlerin camlarının kırıldığını anlatan Sinegubov, ikinci füzenin de 3 katlı eve isabet ettiği bilgisini verdi.

Saldırı sonucu 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini, biri bebek 23 kişinin yaralandığını kaydeden Sinegubov, olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Sinegubov, Rusya'nın dün Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesise düzenlediği füze saldırısı sonucu ölü sayısının 52'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna topraklarında 25 İHA imha edildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Güney, doğu ve merkez bölgeleri yönünde 33 İHA'nın birkaç grup halinde gönderildiğine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna hava savunma sistemlerince özellikle Odessa, Mıkolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk, Çerkası ve Jitomir bölgelerinde 25 Şahed-131/136 tipi İHA yok edildi." bilgisi paylaşıldı.

"Rusya, bir kez daha İzmail Limanı'nı hedef aldı"

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bölgeye İHA'larla düzenlediği saldırılar nedeniyle saldırı alarmının 3,5 saat sürdüğünü belirtti.

Ukrayna hava savunma güçlerinin bölgede 3 İHA'yı imha ettiğini kaydeden Kiper, "Düşman, bir kez daha İzmail ilçesinin sınır ve liman altyapısını hedef aldı. Tahıl deposu hasar gördü, 9 kamyon alev aldı, çıkan yangın söndürüldü." ifadelerini kullandı.

Kiper, saldırıda yaralanan olmadığını, feribot seferlerinin bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Ukrayna güçlerinin son bir günde Rus askerlerinin silah ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgelere 12, Rus füze savunma sistemine de 7 saldırı gerçekleştirdikleri bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna füze birliklerince Rusya'ya ait iletişim merkezinin, uçaksavar füze ve ağır alev makinesi sisteminin, 9 topçu aracının, yakıt deposunun, bir radar istasyonunun ve bir elektronik harp istasyonunun imha edildiği belirtildi.