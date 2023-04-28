Donetsk

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta çatışmalar, cephelerde yağmur nedeniyle çamurlu arazide devam ediyor.

Özelikle şehirlerin dışındaki bölgelerde yağışlı hava şartları, siperlerde konuşlandırılan askerler için zorlu koşullar oluşturuyor.

Piyadeler, çamurlu arazilerde tank ve diğer paletli araçlarla görevlerini bu şartlarda zorlukla yerine getiriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldığı özel izinle Donetsk bölgesinin çeşitli noktalarında konuşlu Ukrayna tank birliklerinin savaşa hazırlık ve atış faaliyetlerini görüntüledi.

Donetsk bölgesinde çatışmaların devam ettiği şehir, kasaba, köy ve diğer yerleşim yerlerinde Ukrayna ve Rus orduları tarafından topçu sistemleri, zırhlı araçlar, çoklu roketatar sistemleri, savaş uçakları ile helikopterleri ve ağır silahlar kullanılıyor.

Bölgede tankların etkili atış yapmasına özen gösteriliyor. Sahada atış yapan tanklar, genelde diğer silahlara göre daha büyük hedef haline geldiği için zorlu arazi koşullarında oldukça hızlı şekilde hareket ediyor. Tanklar, ulaştıkları noktada atış gerçekleştirdikten hemen sonra geri dönüyor.

"Çamur, bizim için sorun değil"

Ukrayna ordusunun Donetsk cephesinde konuşlu T-80 tank mürettebatının "Ptur" kod adlı tankçısı, cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Donetsk bölgesinde sıcak çatışmaların yaşandığı noktada konuşlu tank birliğinin üyesi Ptur, "Düşman saldırı yaparken veya piyadelerimize destek atışları gerektiğinde tankları kullanıyoruz. Cephe hattını tutuyoruz." dedi.

Bölgedeki yoğun yağmur nedeniyle toprağın ıslak olduğunu, bazı yerlerde derin çamurlu yollardan geçmelerinin gerektiğini anlatan Ptur, "Çamur, bizim için sorun değil. Araçlarımız (tanklar) hızlı ve güçlü. Bu yüzden hassas ve dikkatli davranabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ptur, kullandıkları T-80 tankının oldukça etkili bir silah olduğunu belirterek "T-80 tankıyla düşman mevzilerine çok yakından ulaşarak atışları gerçekleştiriyoruz. Duruma göre bazen 10 kilometre, bazen de 50 metre uzaklıktaki düşmana karşı atış yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca bölgedeki başka bir noktada konuşlu Ukrayna ordusuna ait T-64 tanklarının atışları da görüntülendi.

AA