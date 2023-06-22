DONETSK AA- Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de açtığı savaş devam ederken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, karşı saldırıya geçti.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesinde, Storojove ve Neskuçne köyleri, Ukrayna ordusunca haziran başında yeniden ele geçirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 35. Deniz Tugayının kontrolüne geçen ve savaş nedeniyle harabeye dönen köylerdeki evlerin tamamı terk edilmiş durumda.

Köylerin yakınında sık sık topçu ve tank atışları yapılırken buradaki Ukraynalı askerler, Rus güçlerine yönelik havan topu atışlarına devam ediyor.

"Askerlerimiz ilerleme ve toprakları kurtarma konusunda kararlı"

Askeri yetkililerden İvan Kapsamun, yaptığı açıklamada, Storojove ve Neskuçne köylerinin Mart 2022'de Rus ordusunca ele geçirildiğini belirterek "Bu köyler, Ukrayna askerlerinin başarılı saldırıları sonucunda 11 Haziran'da kurtarıldı. Rus askerleri direnmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Onlar mühimmat ve silahlarını burada bırakarak pozisyonlarını terk etti. Bazıları çatışmalarda esir düştü." ifadelerini kullandı.

Söz konusu köylerin harabeye döndüğünü ve yaşanmaz hale geldiğini vurgulayan Kapsamun, "Evler bombalanmış ve kullanılmaz halde. Köylerde insan kalmamış, sadece birkaç köpek ve kedi var. Her yerde de mayın var." dedi.

Kapsamun, Ukrayna ordusunun bölgede karşı saldırısının sürdüğünü aktararak "Askerlerimiz ilerleme ve toprakları kurtarma konusunda kararlı. Fakat silah ve mühimmat yetersizliği saldırıyı biraz yavaşlatıyor. Ordunun daha fazla silaha ihtiyacı var. Silahların, Ukrayna'ya bir an önce teslim edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Cepheyi genişletmek için piyade güçlerine yardımcı oluyoruz"

Ukraynalı askerlerden Anton, Storojove ve Neskuçne köylerini yoğun çatışmaların ardından ele geçirdiklerini anlatarak "Bulunduğumuz yerler çatışma hattının ortasında yer alıyor. Her taraftan saldırılar yapılıyor. Cepheyi genişletmek için piyade güçlerine yardımcı oluyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz ve köylerimizi kurtarıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeteri kadar silah ve mühimmata sahip olmadıklarına dikkati çeken Anton, asker kayıplarını mümkün olduğunca en aza indirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde doğduğunu söyleyen Anton, "Savaş, 2014'te Donetsk'te başladı ve bugün de bu bölgede çatışmalar sürüyor." dedi.

"Belirlenen hedeflere doğru tutarlı şekilde ilerliyoruz"

Odessa doğumlu Pavel de saldırılara devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Elimizden alınan toprakların kurtarılması yönünde belirlenen hedefe doğru zor ve yavaş ancak tutarlı şekilde ilerliyoruz. Cephedeki askerlerimize sabır ve güç diliyorum. Savaşı kazanacağız. Çünkü bunlar bizim topraklar. Kendi evimizde bulunuyoruz, kendimize ait olanı koruyoruz. Evim, ailem burada. Toprak ve hava bizim. Başkasına ait olan bir şeye ihtiyacımız yok."