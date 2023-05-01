Avdiyivka

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'da sıcak çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde her iki ordunun askerleri ağır silahlar kullanıyor.

Söz konusu bölgedeki cephe hattında çeşitli noktalarda konuşlandırılan Ukraynalı ve Rus topçu birlikleri karşılıklı olarak yoğun atış yapmaya devam ediyor.

Ukrayna genelinde en sıcak savaş faaliyetlerinin devam ettiği bu bölgedeki cephe hattında konuşlu Ukrayna ordusunun bataryaları gece ve gündüz atışlar gerçekleştiriyor.

Avdiyivka yönündeki durum

Ağır çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı Bahmut, Avdiyivka, Marinka ile Ugledar şehirleri tarafında ağır silah sesleri kesilmiyor.

Bahmut yönü gibi savaşın kilitlendiği noktalardan Avdiyivka cephesinde de Ukrayna ve Rus güçleri adeta bir topçu düellosu sürdürüyor.

Rus kuvvetleri aylar boyunca Avdiyivka şehrini üç yandan kuşatarak ele geçirmeye çalışırken Ukrayna ordusu saldırıları püskürterek şehri kontrol ediyor.

Özellikle kış aylarında bölgedeki saldırılarını artıran Rus ordusuna karşı mücadele eden Ukrayna birlikleri, kapsamlı bir karşı taarruz başlatmadan önce savunma hatlarını tutmak için çaba sarf ediyor.

Avdiyivka cephesinde aktif çatışmalar sürüyor

Ukrayna ordusundan resmi izin alarak askeri yetkililer eşliğinde Avdiyivka cephesinde bir noktaya ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukraynalı topçu birliklerin savaş faaliyetlerini yerinde takip etti.

Rus kuvvetlerine ait mevzilere yönelik atışlar yapan bir topçu bataryasıyla bir araya gelen AA ekibi, savaş helikopterlerinin de alçak uçuşlar yaptığı bölgedeki gelişmeleri görüntüledi.

Burada, Ukrayna ordusuna bağlı "2С1 Gvozdika" topçu sisteminden sorumlu yetkili, 48 yaşındaki "Topor" kod adlı asker, Avdiyivka cephesindeki çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ordunun bir deniz piyade tugayını temsil ettiğini aktaran Topor, "Ekibimiz 2С1 Gvozdika topçu sistemini kullanıyor. Kundağı motorlu obüstür. Oldukça etkili bir silah, 15 kilometreye kadar hedef vurabiliyor." dedi.

Avdiyivka yönünde durumun oldukça aktif olduğunu aktaran Topor, "Onlar (Rus ordusu) sürekli takviye güçleri getiriyor. Avdiyivka'yı almak istediler ama bunu yapamadılar. Biz ateş açarak onları geri püskürtüyoruz. Şehir (Avdiyivka) Ukrayna ordusunun kontrolünde." diye konuştu.

Rus güçlerinin artık Avdiyivka'yı ele geçirmesinin mümkün olmadığını savunan Topor, "Biz sadece savunma hattını tutmuyoruz, etkili bir şekilde ilerliyoruz. Bu yüzden de düşmanın şehri (Avdiyivka) tamamen kuşatma veya ele geçirme şansı kesinlikle yok. Şehir için böyle bir tehdit yok." ifadesini kullandı.

Bölgede oldukça fazla topçu bataryasının faaliyette olduğuna dikkati çeken Topor, şöyle devam etti:

"Düşman topçu sistemleri artık uzaktan çalışıyor, bize yaklaşamıyor. Burada topçu düellosu devam ediyor. Bu savaş topçu atışları olmadan düşünülmez bile. En aktif şekilde topçular kullanılıyor ama asıl kahramanlarımız bizim piyadelerimizdir. Tüm yükü onlar alıyor. Bizim amacımız onlara destek vermek."

AA