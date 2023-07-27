Mert Osman Erman

Yetkililer, tatil amaçlı yurt dışına çıkmalarına izin verilmezken, askerlik çağındaki erkeklerin ülkeden çıkmak için özel izne ihtiyacı vardır.

Güvenlik servisi, Yuriy Aristov'un yetkililere yanlış bilgi verip vermediğini değerlendirmek için bir suç dosyası açtı.

Eğer suçlu bulunursa, soruşturmacılara göre üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ukrayna Soruşturma Bürosu (SBI) ve Ukrayna Güvenlik Servisi, Bay Aristov'un ülkeyi terk etmek için başvuruda yanlış bilgi verip vermediğini belirlemek için bir suç dosyası açtı.

SBI, ilk incelemelerin Bay Aristov'un Temmuz ortasında eşi ve çocuklarıyla birlikte özel bir Maldivler adası olan Ithaafushi'de olduğunu, hastalık izinli olduğu sırada kaydedildiğini ortaya koydu.

Bay Aristov, 5 Haziran'dan 22 Temmuz'a kadar yurt dışında bulunmuş, önce Polonya'ya üç günlük bir iş seyahati için gitmişti. Ukrayna medyası tarafından ilk kez Maldivler'de görüldü.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, Salı günü yaptığı bir konuşmada, ülkenin çıkarlarının herhangi bir ihanetin "öfkeye" yol açacağını uyardı.

"Ukrayna için savaşan savaşçılarımız ve insanlarımız tarafından kazanılan ahlaki gücü sürekli olarak gördüğünüzde ve hissettiğinizde, zafer ve özgürlüğün korunması için her şeyi mümkün ve imkansız kılan, herhangi bir iç ihanet, herhangi bir 'plaj' [tatil] veya Ukrayna'nın çıkarları yerine kişisel zenginleşme, en azından öfke tetikler," dedi.

Bay Aristov, istifa mektubunu sundu ve meclisin bir sonraki oturumunda tartışılacak, meclis sözcüsü Ruslan Stefanchuk Facebook'ta açıkladı.

Bu yılın başlarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, hükümetinin personelini geniş kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele başlattığı dönemde yenilemeye başladığı için birkaç üst düzey Ukraynalı yetkili istifa etmişti.