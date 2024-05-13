SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, Kiev'de yaptıkları özel operasyon sonucunda 9 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan 4 terör saldırısının önlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucunda terör saldırılarını planlayan bir Rus ajan grubunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Rus ajanların, başkentte bir zincir inşaat marketlerine ve bir kafe yakınlarına el yapımı patlayıcı cihazlar yerleştirdiği aktarılan açıklamada, el yapımı patlayıcıların, çay kutularının içine gizlendiği belirtildi.

Açıklamada, kutuların içinde, zamanlayıcı, bir fünye ve yangın çıkarıcı karışım içeren plastik patlayıcı olduğu aktarılarak, "Patlayıcılar, marketlerin kalabalık olduğu saatlerde patlatılarak sivil halka büyük zarar verecekti." ifadesi kullanıldı.

Bir başka terör saldırısının da Kiev'deki popüler bir kafenin önünde gerçekleştirilmesinin planladığı kaydedilen açıklamada, Rus ajanların kafe yakınlarında park halindeki bir araca patlayıcı maddeler yerleştirmek istediği aktarıldı.

Açıklamada "Bu şekilde Rusya istihbaratının, Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmak ve 9 Mayıs gibi sembolik günde Kiev'de Rus dünyasının gelişini bekleyen bir Rus yeraltı örgütünün olduğuna dair sinyal vermek istediği" ifade edildi.