Sofya

Zelenskiy, ziyaret kapsamında geldiği Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ve hükümet üyeleriyle görüştü.

Başbakanlıkta yapılan toplantının ardından Başbakan Denkov ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna halkına "soykırım" uyguladığını söyledi.

Zelenskiy, "Bundan yaklaşık bin kilometre mesafede Rus istilacı ordusu şehir ve köylerimizi ateşe veriyor. Vatandaşlarımızın huzuru yok." dedi.

Rusya'nın Kahovka'daki baraja düzenlediği terör saldırısından ötürü Karadeniz'deki kirliliğin ele alındığını anlatan Zelenskiy, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya verdiği destek kapsamında cephede yaralanan askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu ile Ukraynalı askerlerin eğitiminin de ele alındığını kaydetti.

Bulgaristan Parlamentosu'nun kararı kapsamında Ukrayna'ya yönelik askeri-teknik yardım paketine de değinen Zelenskiy, "Bir saldırı değil, savunma paketinden söz ediyoruz. Çocuklarımızın da hedef olduğu toplu katliamlara karşı bir savunmadan söz ediyoruz. Toplar, saldırıda bulunmak için değil, düşman bize gelmesin diye kullanılıyor. Onlar (Ruslar) sivillere ateş ediyorlar. Bugün NATO üyesi olan Polonya sınırına yakın Lvov'daki sivil insanları öldürdüler. Herkesin kendini savunma hakkı var." ifadelerini kullandı.

Rusların Ukraynalı çocukları kaçırdıklarını belirten Zelenskiy, "Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

"Bağımsız ve egemen bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik için kilit önem taşıyor"

Bulgaristan Başbakanı Nikoylay Denkov ise Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne istikrarlı destek verdiğini belirterek, "Bağımsız ve egemen bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliği ve bölgenin güvenliği için kilit önem taşıyor." dedi.

Denkov, Rusya'nın kendi sınırlarına geri çekilmesi ve savaş suçları dahil, işlediği tüm suçlarını hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

Sınır ötesi en kalabalık Bulgar diasporasının, Ukrayna'da yaşadığına işaret eden Denkov, "Ukrayna, Bulgaristan'ın dış siyasi önceliklerinde önemli bir yer alır. Bundan dolayı biz kayıtsız kalamayız." diye konuştu.

Denkov, "Bulgaristan, savaş kabusundan kaçan yüz binlerce insan için ikinci bir yuva oldu. Ayrıca Bulgaristan, Rusya'ya karşı tüm yaptırımlara destek vermiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın geçmişte Rusya'dan satın alıp kullanmadığı iki nükleer reaktörün Ukrayna'ya pazarlanması için görüşmeler yapıldığını kaydeden Denkov, "Bu sadece bir başlangıçtır. Görüşmelerin çok kapsamlı teknik ve finansal ayrıntıları var." dedi.

Ortak basın toplantısı öncesinde, Bulgaristan'ın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği görüşmelerine destek vermesi ve enerji alanında ikili iş birliğinin artırılmasını öngören iki mutabakat zaptı imzalandı.

AA