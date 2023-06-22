LONDRA AA- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını takdir ederek, "Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız ve bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı." dedi.

Şmıgal, İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra’da düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Şmıgal, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin yönelttilen soruya, "Türkiye bizim için çok önemli bir ortak, komşu bir ülke." yanıtını verdi.

Ukrayna'yı destekleyen tüm ortak ve müttefiklerin çabalarını takdir eden Shmıgal, ülkesinin bir kez daha özgürlüğü ve yaşamı için savaştığını dile getirdi.

Şmıgal, ülkesinin, 1991'den itibaren uluslararası tanınmış tüm Ukrayna topraklarını özgürleştireceği değerlendirmesinde bulunarak, "Bu nedenle, Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan), hükümetin tüm çabalarını takdir ediyoruz ve hep birlikte, Türkiye’yle, tüm müttefiklerimizle, Avrupa’yla, ABD’yle, İngiltere’yle ülkemde barışa ulaşacağımızı umuyoruz.” dedi.

"Karadeniz Tahıl Girişimi, dünyayı ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı”

Şmıgal, Karadeniz Tahıl Girişimi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'nin desteklediği Karadeniz Tahıl Girişimi'ne minnettarız ve bu girişim hepimizi, tüm dünyayı Orta Doğu ülkelerini, Afrika ülkelerini ve Avrupa ülkelerini Ukrayna'dan çok ihtiyaç duyulan tahıla ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

Rus yetkililer, süresi 18 Temmuz'da dolacak anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.