İSTANBUL- Ülkemizde yıllardır doğum günleri hâlâ ‘Happy birth day to you’ şarkısıyla kutlanıyor. Doğum günlerimizi artık Türkçe şarkılarla kutlamalıyız” diyen Uğur Arslan.

Yeni şarkımızı yıl boyunca özellikle sosyal medyadan, doğum günlerinde herkesin birbirine hediye edeceğine ve doğum günü kutlamalarında çalınıp söyleneceğine inanıyorum.

"Herkesin doğum günü şimdiden kutlu olsun” diyerek bu şarkıyı yıllardır kendisini izleyen, takip eden ve dinleyenlere armağan ettiğini söyledi.

HABER: SUAT ÜNAL