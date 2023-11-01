Haber: Mert Osman Erman

Uganda mahkemesi, 10 yaşındaki evlatlık çocuklarına karşı çocuk köleliği ve işkence suçlamaları ile halkı tedavi etmekten suçlu bulunan bir Amerikalı çifti, ciddi suçlamaların düşürüldüğü bir anlaşma kapsamında 28.000 dolar (23.000 pound) para cezasına çarptırdı.

Nicholas ve Mackenzie Spencer, ciddi suçlamaların düşürülmesini kabul ederek suçlamaları kabul ettiler.

Çocuk ticareti ve işkence suçlamalarıyla suçlanmışlardı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirlerdi.

Çift, çocuğu ahşap bir platform üzerinde uyuması için zorladı ve soğuk yemek verdi.

Bakıcıları, Aralık ayında çocuğun özel ihtiyaçları olan çocuğa "tekerrür eden yakışıksız insanlık dışı muamele" yi yerel polise bildirdi.

Ayrıca aşağılayıcı muameleye, yasadışı çalışmaya ve izinsiz olarak Uganda'da kalma suçlamalarını kabul ettiler.

Bu suçlamalar için iki ay hapis cezasına çarptırıldılar, geçen yıl tutuklandıktan sonra cezalarını çektiler.

Yüksek Mahkeme yargıcı Alice Kyomuhangi ayrıca onlara mağdura 100 milyon Uganda şilini (26.000 dolar: 22.000 pound) tazminat ödeme emri verdi.

Yargıç, "Çocuk babasını kaybetmiş ve kendi annesi tarafından terk edildiğinden yardıma ve desteğe ihtiyaç duyuyordu. Ne yazık ki suçlanan kişiler, çocuğun kendine özgü davranışlarını yönetmeyi başaramadılar" dediği hükmünü açıklarken.

Çiftin avukatı David Mpanga, çocuğun psikiyatrik sorunları olduğunu ve çocuğa düzgün bakamadıklarını çünkü ebeveynlik deneyimleri olmadığını söyledi.

Bu vaka, bazı Uganda çocuk hakları aktivistleri arasında öfkeye yol açtı ve adaletin bir alayı olarak nitelendirdiler.

Aktivist Proscovia Najjumba, çiftin "bir çocuğa kötü muamele ettiklerini" kabul ettikten sonra nasıl "serbest bırakıldıklarını" sordu, AFP raporlarına göre.