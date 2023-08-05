Haber: Beyza Betül Cihan

Tedavi süreci boyunca yakınları ve sevenleri tarafından desteklenen Özkan, doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak tarafından yapılan açıklamayla taburcu olduğunu duyurdu.

Ufuk Özkan'ın tedavi sürecine ilişkin detaylar ise açıklanmadı, ancak doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve taburcu olduğunu belirtti. Tedavi sonrası dinlenme ve rehabilitasyon sürecinin önemli olduğu ifade edildi.

Ünlü ismin doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum” dedi.

Ufuk Özkan'ın hastalıkla mücadelesi ve tedavi süreci, sevenleri ve takipçileri tarafından yakından izlendi. Ünlü oyuncunun sağlığına kavuşması, sevenleri arasında büyük sevinç yarattı. Özkan'ın gelecekteki projeleri ve oyunculuk kariyerine dair gelecek adımları ise merak konusu oldu.