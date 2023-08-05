Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yaşanan dramatik hikayelerden biri Aysel Ezal'a ait. Depremlerde enkaz altında kalan Ezal, bir gün süren zorlu kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarıldı. Ancak yaşadığı dehşet ve enkaz altındaki uzun saatler, böbrek hastalığını daha da kötüleştirdi.

Depremin vurduğu anlarda evinin enkazı altında kalan Aysel Ezal, ertesi gün kurtarıldı. Ancak yaşadığı travma ve enkazdaki bekleyiş, sağlığını daha fazla zorladı. Özellikle böbrek sağlığı ciddi şekilde etkilenmişti. Durumu kritik bir hal alınca, umut verici bir gelişme yaşandı.

Aysel Ezal'ın oğlu, annesinin sağlığı için kendi böbreğini bağışlamaya karar verdi. Bu fedakarlık, annesinin hayata yeniden tutunması için kritik bir adım oldu. Yapılan organ nakli sayesinde Aysel Ezal, oğlunun böbreğiyle ikinci bir şansa kavuştu.