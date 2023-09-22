İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun ilk haftasında, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Fransız temsilcisi Rennes, sahasında İsrail'in Maccabi Haifa takımını 3-0 yendi. Milli futbolcu, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Liverpool, geriye düştüğü mücadelede Avusturya ekibi LASK'ı 3-1 mağlup etti. İngiliz temsilcisinin gollerini Darwin Nunez (penaltı), Luis Diaz ve Muhammed Salah kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Toulouse (Fransa): 1-1

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LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 1-3

Rennes (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Villarreal (İspanya): 2-0

Servette (İsviçre) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

Sheriff (Moldova) - Roma (İtalya): 1-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Hacken (İsveç): 4-0

Karabağ (Azerbaycan) - Molde (Norveç): 1-0

AA