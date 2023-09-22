İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ilk haftasında, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Legia Varşova (Polonya) - Aston Villa (İngiltere): 3-2
Zrinjski (Bosna-Hersek) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3
Genk (Belçika) - Fiorentina (İtalya): 2-2
Ferencvaros (Macaristan) - Cukaricki (Sırbistan): 3-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Aberdeen (Hollanda): 2-1
HJK (Finlandiya) - PAOK (Yunanistan): 2-3
Ludogorets (Bulgaristan) - Spartak Trnava (Slovakya): 4-0
Fenerbahçe - Nordsjaelland (Danimarka): 3-1
AA