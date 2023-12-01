Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 6 karşılaşma yapıldı.
H Grubu'nda haftaya lider giren Fenerbahçe deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına 6-1 mağlup oldu ve üçüncü sıraya geriledi. Grubun diğer maçında Ludogorets, deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.
E Grubu'nda Aston Villa ile F Grubu'nda Fiorentina tur atlamayı garantiledi.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Aston Villa (İngiltere)-Legia Varşova (Polonya): 2-1
Fiorentina (İtalya)-Genk (Belçika): 2-1
Cukaricki (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
Eintracht Frankfurt (Almanya)-PAOK (Yunanistan): 1-2
Nordsjaelland (Danimarka)-Fenerbahçe: 6-1
Spartak Trnava (Slovakya)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2Kaynak: AA