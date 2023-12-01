Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 6 grupta 9 karşılaşma yapıldı.
E Grubu'nda Liverpool, F Grubu'nda Rennes ve Villarreal, G Grubu'nda Slavia Prag ve Roma, H Grubu'nda Bayer Leverkusen tur atlamayı garantiledi.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3
Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0
Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0
Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2
Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1
Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3
Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2
Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2