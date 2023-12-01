Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 6 grupta 9 karşılaşma yapıldı.

E Grubu'nda Liverpool, F Grubu'nda Rennes ve Villarreal, G Grubu'nda Slavia Prag ve Roma, H Grubu'nda Bayer Leverkusen tur atlamayı garantiledi.

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3

Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0

Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0

Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2

Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1

Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3

Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2

Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

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Kaynak: AA