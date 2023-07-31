İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm konutlarından spor salonlarına, metro duraklarından hastanelere varıncaya kadar ilçedeki birçok noktaya ücretsiz ring seferlerini hizmete sunmuş, ulaşımı kolaylaştıran bu hizmete Gaziosmanpaşalılar yoğun ilgi göstermişti. Ring seferlerle ulaşım ağını daha da genişletmeyi amaçlayan belediye, ikinci ring hattını da hizmete sundu. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda güzergahı belirlenen yeni hat, seferlerine başladı.

Karadeniz Metro İstasyonu’ndan hareket eden ikinci ring hattı; Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi, Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi, Küçükköy Meydanı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Yıldıztabya Mahallesi İstanbul Vadi Evleri 1. Etap gibi birçok lokasyona ulaşım kolaylığı sağlıyor.

HABER: MERVE ELÇİ