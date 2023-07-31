İSTANBUL - Fatih ilçesi, zengin asırlık kültürel miraslarıyla ülkemizin en önemli turizm rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu önemli turizm potansiyeliyle ilgili olarak düzenlenen toplantıda Fatih Belediye Başkanı Sn. M. Ergün Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Nadir Alparslan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Coşkun Yılmaz; Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi sahipleriyle bir araya geldi. Katılımcılar, Fatih ilçesinin turizm potansiyelini değerlendirerek, bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini daha fazla tanıtmak ve turizm faaliyetlerini geliştirme yönünde istişarelerde bulundular. Aynı zamanda, turizm işletmecileri, Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi süreci ve kalite standartları hakkında bilgilendirildi. Toplantı sonucunda, bölgenin turizm alanında daha da gelişmesi ve ziyaretçilerin kaliteli bir deneyim yaşamaları için çalışmaların hız kazandığı belirtildi.

HABER: MERVE ELÇİ