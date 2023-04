“Üçlü Pürüz” Sinema Filminin Galası Yapıldı



Fragmanıyla sosyal medyada gündem yaratan “Üçlü Pürüz”ün galası Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı. Heyecanla beklenen komedi filminin galasına sanat dünyasının ünlü yıldızları akın etti. Sinema salonunu gülmekten kırıp geçiren “Üçlü Pürüz”, 21 Nisan Cuma günü vizyonda olacak.

Başrollerini Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı, komedi tutkunlarını heyecanlandıran “Üçlü Pürüz” filminin galası, 18 Nisan Salı akşamı Paribu Cineverse Kanyon’da yapıldı. Yapımcılığını Selçuk Aydemir (Selkare) ve Aytaç Ağdağ’ın (Aytaç Medya) üstlendiği, Ediz Kentkuran’ın genel koordinatörlüğünü yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Vedat Uyar’ın oturduğu filmi izlemeye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim geldi. İzleyiciler arasında Cihangir Ceyhan, Ceylan Ertem, Zara, Murat Akkoyunlu, Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Sarp Apak, Aslıhan Kapanşahin, Yeliz Kuvancı, Ufuk Bayraktar, Sadi Celil Cengiz, Şilan Makal, Eylem Şenkal, Barış Yıldız ve Orçun Kaptan da vardı. Misafirler, bir düğüne yetişmeye çalışan üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu izlerken kahkahalara boğuldu.



GÜLMEK İÇİN SİNEMAYA!

Okan Cabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın yanı sıra Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi başarılı oyuncuların da rol aldığı, Haluk Levent’in ise kendisini canlandırdığı “Üçlü Pürüz”ün galasına film ekibi tam kadro katıldı. Gösterim öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıkan ekip, iddialı bir komedi filmine imza attıklarını belirterek herkesi sinema salonlarına davet etti.



ADANA YOLUNDA MACERADAN MACERAYA

21 Nisan Cuma günü vizyona giren “Üçlü Pürüz”ün konusu şöyle: Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Çabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!



------------------------



Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar



Akademik çalışmarı ve verdiği seminerler ile büyük beğeni toplayan Araştırmacı yazar Sabiha Sefer Ünal üzerinde bir yıldır çalıştığı Süleyman El Hüseyin'e ait " Kenzül Menam " isimli kitabını Osmalı Türkçesin'den günümüz Türkçesine çevirerek ayrıca tarihte geçmişten gününümüze gerçekleşmiş rüyaları tek bir çatı altında toplayan araştırmacı yazar yakında her iki kitabıda raflardaki yerini alacağının müjdesini verdiği seminerde sevenleri ile paylaştı.

Sabiha Sefer Ünal çıkaracağı kitabın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu büyük bir emek özveri ve aslına bağlı kalarak sıkı bir çalışmanın emeği olduğunu ve bu konuda kendisinden yardım ,destek ve bilgilerini esirgemeyen hocalarına minnettar olduğunu Kitabının çıkacağı günü heyecanla beklediğini vurguladı.

Ünlü araştırmacı yazar yakın bir zamanda sözcümagazin.com'da köşe yazılarıyla ile sevenlerinin karşısına çıkacak.



------------



Almanya’dan Türkiye’ye Dönüş Göçü Belgeseli, “En İyi Film” Ödülü Aldı



Yönetmenliğini Nilay Kılınç’ın yaptığı, “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” adlı uzun metraj belgesel, uluslararası Cinesquare SEE Film Festivali’nden “en iyi film” dalında ödül aldı. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden ortak fonlu olan film festivali, Türkiye de dahil olmak üzere 13 farklı ülkenin seyircisiyle, mart ayında online platform üzerinden buluştu.

2022’de tamamlanan “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” belgeseli, Almanya’dan Türkiye’ye sürgün edilmiş ikinci kuşak bir göçmenin, Antalya’da yeni bir hayat kurma çabalarını anlatıyor. Belgeselin temel çalışması, Nilay Kılınç’ın 2018 yılında Surrey Üniversitesinde sunduğu doktora tezinin araştırmasına dayanıyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde çekilmiş, Türkiye ve Avusturya ortak yapımı olan belgeselin yapımcı şirketi Linz merkezli LM.Media.

Belgesel, mayıs ayında Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin programı kapsamında, İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.



----------------



Dünyaca ünlü Aktör Jason Statham, Antalya'da Tatil Yaptı



ABD'li aktör Jason Statham, Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de bir hafta tatil yaptı. Regnum Carya Otelleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ünlü oyuncuyu Antalya ve otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Jason Statham, Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de ailesiyle 1 hafta tatil yaptı.

Çekimleri Antalya'da gerçekleştirilen film sırasında da kaldığı otele daha önce iki kez gelen Jason Statham, üçüncü kez aynı otelde konakladı

Jason Statham, tatilin ardından otelden ayrılırken Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir süre sohbet etti. Jason Statham, Antalya'yı çok sevdiğini ve bundan sonra devamlı tatil için geleceğini söylerken, Ali Şafak Öztürk de "Ünlü oyuncuyu Antalya ve otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.



---------------------



Yelda Başaran'dan Pişman Etmeyen Beslenme Önerileri



Uzman psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı yelda başaran Artemis yayınların dan çıkan ‘’Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz ?Adlı kitabı ile dikkatleri üzerine çektikten sonra şimdi de ‘’Yelda Başaranla iyi yaşam sanatı adlı hürriyet kelebek magazin eki köşesinde ki sağlıklı yaşam üzerine yazdığı yazılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Sağlıklı ve dengeli beslenmek aslında hiç de zor değil !

Yazın kilo almamanın sırrı ikramlara ‘’HAYIR’’ diyebilmekten geçiyor diyen yazar ikram edilen hangi tatlıların Masum ikramlıklar hangilerinin tüketildikten sonra ‘PİŞMANLIK ‘’ hissi oluşturan Pişman eden tatlılar olduğunu belirterek bayramda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muttlu olmak mutlu etmek demektir.Eğer ki siz Bayram ziyaretlerinde ev sahibi tarafından ikram edilen her Tatlıyı ‘’Bugün şeker bayramı ,aman canım ne olacak ?’ Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diyerek ev sahibine ayıp olmasın aman kimse kırılmasın diyerek tüketirseniz sonrasında kilo alır yazın hayal ettiğiniz vücut ölçülerine sahip olamazsınız.

İşte o yüzden Nerde olursanız olun ister ziyeretinde ister her hangi bir davette size sunulan ikramları tüketmeden önce hayalinizde ki vücut ölçülerini gözünüzün önünde canlandırın ve ‘’Hayır ‘’deme cesaretini gösterin.Aksi takdirde size sunulan ikramlar kilo almanıza sebep olduğu için Pişmanlık tatlıları olur ve Son pişmalık da fayda etmez dedi.



------------------------



Öykü Gürman ‘’Grabuna’’ İsimli Filmde Rol Aldı



Bugünlerde; yorumculuğunun yanında oyunculuk hayatında da büyük bir başarı elde eden Öykü Gürman, Edirne’nin Keşan ilçesi ve Çamlıca Köyü’nde çekimleri devam eden ‘’Grabuna’’ isimli filmde rol alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, filmin çekimleri için eski adı Grabuna olan Çamlıca Köyü’ne gelen ünlü sanatçı Öykü Gürman, filmin senaristi Ergin Kılıkçıer ve usta oyuncu Bahtiyar Engin; köyde buldukları yaralı ve hasta olan köpeği sahiplendirmek üzere yoğun çaba gösterdi.

Film çekimleri sırasında sevdikleri köpeğin, hem yaralı hem de hasta olduğunu fark edince köpeğin tedavilerini yaptırarak sahiplendirilmesi için büyük çaba harcadılar.

Film çekimlerinin repo gününde Keşan’ın İzzetiye Mahallesinde bulunan Saros Binicilik Kulübü’nde işletme ortakları tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’ndan köpeğin tedavisinin yapılmasını rica eden Öykü Gürman, sahiplendirilme konusunda da gösterdiği çaba sonunda yaralı ve hasta köpeğin bir yuvaya da kavuşmasını sağladı.

Konuyla ilgili olarak Keşan’lı gazeteciler Erdoğan Demir ve İlkay Özel’e açıklamada bulunan Öykü Gürman ‘’Güzel evladımızı, yavrumuzu Saros binicilik kulübü ortakları gönüllü olarak sahiplendi.’’ diyerek bundan dolayı sanatçı arkadaşları Ergin Kılıkçıer ve Bahtiyar Engin ile birlikte çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ünlü oyuncu ayrıca köpeğin isminin de filmde oynadığı karakter olan ‘’İpek’’ olarak konulmasını da rica etti.

Öykü Gürman; ’Saros Binicilik Kulübü işletmeci ortaklarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir cana sahip çıkıyorlar. Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu da İpek evladımıza sahip çıkarak tedavilerini ve bakımlarının yapılmasını sağladı. Kendilerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.’’ açıklamasını yaptı.



İPEK’İN YENİ ARKADAŞI MİNİK YUNUS EMRE YILMAZ OLDU

Can dostumuz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından verilen talimat ile tedavileri ve bakımları Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde tamamlandıktan sonra minik Yunus Emre Yılmaz tarafından ‘ipek’ ismi verilerek sahiplenildi ve Saros Binicilik Kulübü’nde yeni hayatına başladı.



------------



Adil Akbaşoğlu'ndan "Bugün Bayram Edelim"



Yerli Modugno Adil Akbaşoğlu, "Bugün Bayram Edelim" adlı tekli çalışmasını yayınladı

Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno’ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Akbaşoğlu'nun sözleri kendisine müziği ve düzenlemesi Tamer Özkan ait olan, yapımcılığını Maestro Music'in üstlendiği "Bugün Bayram Edelim" adlı yeni tekli çalışması dijital platformlarda yayınlandı. Yönetmenliğini Mehmet Uyargil'in yaptığı şarkının klibi Yalıkavak'taki Antik Sandima'da çekildi.

"Hayata bağlanmak için önce halay çekelim"

Tüm Türkiye'yi etkileyen üzücü depremin ardından "Bugün Bayram Edelim" şarkısını yayınlayan Adil Akbaşoğlu "Bu ülke tarih boyunca en şiddetli savaşlara ve politik mücadelelere sahne olmuş. Üzüntü ve neşeyi hep beraber kucaklamışız. Birimizin acısı hepimizin acısı ama bayramlar bizlerin yeniden ruh bulmamıza sebep bırakın, bayramlarda özümüze dönüp halay çekelim. Zaten bu depremlerin başımıza bir şekil getirildiğine inananlardanım. Düşman çatlatalım. Matemle daha ne kadar devam edebiliriz.

Hayata bağlanmak için önce bir halay çekelim. Neşe ve huzur bolluk dileyelim" dedi.

-----------------------

Göksel Bu Kez Kız Çocukları İçin Sahnedeydi



Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Göksel, 19 Nisan'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde anlamlı bir amaç için binlerce seveniyle buluştu. Tüm gelirleri İstanbul Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki kız çocuklarının eğitimine için kullanılacak konser Gergedan Yapım Organizasyonu tarafından gerçekleştirildi.

Farklı tarzı, şarkıları ve yorumcu kimliği ile yaptığı her işle müzik dünyasına yön veren Göksel, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sahnede yıllardır kendisine eşlik eden ekibiyle Harbiye konserinin açılışını lazer ışıkları altında ‘Hiç Yok’ şarkısıyla yapan Göksel ‘Sabır’, ‘Sen Orda Yoksun’, ‘Aşkın Yalanmış’, ‘Yalnız Kuş’, ‘Uzaktan’ gibi en sevilen hitlerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden ‘Gözleri Aşka Gülen’, ‘Gündüzüm Seninle’, ‘Mavi Boncuk’, ‘Senden Başka’, ‘Dudaklarında Arzu’ gibi şarkıları da kendine has vokaliyle yorumladı.

‘İlk defa Bir bahar mevsiminde Harbiye’de çok kıymetli bir amaç için sahnedeyim’ açıklamasını yapan Göksel, ilk andan itibaren dinamiği yüksek konserinde seyircisine ‘bana enerjinizi gönderin’ dedi.

Göksel, konserin ikinci yarısında hayranlarından birini, hit şarkılarından Depresyon’dayım’ı söylemek için sahneye davet etti ve eğlenceli dansıyla seyircileri mest etti.

2023 yılında Türkiye'nin birçok yerinde aralıksız konserler veren, üretimlerini de belli sürelerde sevenleriyle paylaşan Göksel, Harbiye konserlerinin içinde 19 Nisan'ın kariyeri boyunca verdiği en anlamlı konserlerden biri olduğunu her seferinde dile getirdi.

Enerjisi, dinamizmi, şarkıları ve yorum farkıyla yıllarıdır güçlü kadın şarkıcıların başında gelen Göksel, konserin ilk yarısında Özlem Kaya imzalı sırtı açık etekleri püsküllü gümüş taşlı, ikinci yarıda Özgür Masur imzalı altın rengi olmak üzere iki elbise giydi.

Harbiye konserinde Göksel’i, Atiye, Özgür Masur, Norm Ender, Akasya Aslıtürkmen gibi ünlü isimlerde yalnız bırakmadı.