Haber: Damla Oya Erman





Son olarak, popüler Assassin's Creed Mirage oyununun yayıncısı olan Ubisoft, Kanada ofislerinde 98 çalışanı işten çıkaracağını doğruladı. Bu kesintiler, Ubisoft'ın Kanada'daki çalışanlarının yüzde ikisini etkileyecek.

Ubisoft, işten çıkarmaların amacının "uzun vadeli daha sürdürülebilir kaynak kullanımını" hedeflediğini açıkladı. Şirket, Kanada ofislerindeki 98 çalışanın işlerine son verileceğini kabul etti ve bu kesintilerin Ubisoft'ın üretim ekiplerini etkilemeyeceğini belirtti.

Ubisoft, son yıllarda büyük oyun şirketleri arasında işten çıkarmaların arttığı bir dönemde yer alıyor. Şirket, Eylül 2022'den bu yana yaklaşık 1.300 kişiyi işten çıkardı. Ubisoft, Ekim 2023 itibariyle dünya genelinde 19,410 çalışana sahiptir ve bu onu dünya genelindeki en büyük oyun şirketlerinden biri yapar.

Bu kesintiler, video oyun endüstrisinde 2023 yılında binlerce iş kaybının yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bu zorlu dönemde, birçok oyun şirketi, oyuncu tabanlarının azalması veya diğer ekonomik faktörler nedeniyle işten çıkarmalara gitmek zorunda kaldı. Ubisoft'ın bu kesintilerin ardında yatan nedenler ve etkileri yakından takip edilmeye devam edecek.