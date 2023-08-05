İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

16 Ağustos Çarşamba günü Riga’ya hareket edecek olan U17 Milli Takımımız, çalışmalarını bu tarihe kadar Riva’da gerçekleştirecek ve Letonya ile 2 hazırlık maçı yapacak.

U17 Milli Takım aday kadrosunda, Beşiktaş Futbol Akademi'den 4 futbolcu yer alacak.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademi sporcularımızdan; Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Berk Metin Erdoğan, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ahmet Sami Bircan, U17 Milli Takımımızın 18-20 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Letonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildiler." ifadeleri kullanıldı.

Aday kadroda Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan ise 1 futbolcu bulunuyor.

U17 Milli Takım aday kadrosu:

Kaleciler: Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş), Cihan Memik (Corendon Alanyaspor), Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe)

Defans: Efe Yer (Alphense Boys), Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Berk Metin Erdoğan (Beşiktaş), Batuhan Özgan (Kayserispor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Ahmet Arda Teke (Sivasspor), Şahin Alakuş (Tümosan Konyaspor), Ahmet Tırpancı (Tümosan Konyaspor)

Orta Saha/Forvet: Özder Özcan (ADO Den Haag), Enes Öğrüce (Altay), Mehmet Onur Yıldız (Altay), Mustafa Arda Akkaş (Antalyaspor), Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş), Muhammed Hamza Korkmaz (IF Brommapojkarna), Yasir Boz (Fenerbahçe), Mustafa Sezai Gülmez (Fenerbahçe), Efe Kaan Kayanöz (Fenerbahçe), Ege Araç (Galatasaray), Emre Akboğa (Manisa Futbol Kulübü), Mehmet Burak Reçber (Queens Park Rangers FC), Mustafa Özbay (Sivasspor), Abdullah Kaygısız (Tümosan Konyaspor)

Teknik Direktör: Uğur İnceman

Maç programı ise şu şekilde:

18.08.2023 - 17.00 Letonya - Türkiye Stat: LNK Training Center / Riga

20.08.2023 - 14.00 Letonya - Türkiye Stat: Zemgale Olympic Center / Jelgava