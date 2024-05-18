Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor takımları Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarı

38. dakikada Kazımcan Karataş'ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat üzerine gelen topun sahibi oldu.

44. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği şutta, kaleci Erdem Canpolat iyi yer tutarak üzerine gelen topu kontrol etti.

45+2. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kitsiou, pasını kale sahasının sağ çaprazındaki Rodrigues'e çıkardı. Müsait durumdaki Rodrigues'in şutunda top, az farkla yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Tolga Ciğerci'nin kaleyi cepheden gören noktada, yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta top üstten auta gitti.

58. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top, az farkla üstte dışarı çıktı.

68. dakikada Ali Kaan Güneren, rakip orta sahadan kaptığı topu Sowe'a çıkardı ve bu oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

74. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucunda iptal oldu. Chatzigovanis, sağ kanattan getirdiği topu sol kanatta ceza sahası içindeki Bassagog'a çıkardı. Bassagog da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Ancak VAR incelemesi sonrası Bassagog'un ofsaytta olduğu tespit edildi ve hakem Volkan Bayarslan gol kararını iptal etti.

90+2. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Erencan Yardımcı, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Erenecan'ın şutunda kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top kaleye yöneldi. Ali Kaan Güneren, kaleye girmek üzere olan topu son anda kurtararak mutlak bir golü engelledi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.