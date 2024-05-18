20. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında Maxim'in açtığı ortayı kafayla karşılayan Badji'nin vuruşunda top kalenin solundan az farklı auta gitti.
31. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Takımın sağ kanattaki atağında Ogün Özçiçek'in ortasını ceza sahasının içerisinde yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak içeri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sol kanattaki Ogün Özçiçek'in ortasına ceza sahasında yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
67. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği sağladı. Ceza yayına yakın noktada topu bulan Markao'nun çektiği şut kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
77. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Sorescu'nun ceza sahasına açtığı ortaya Badji'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak içeri döndü.
90. dakikada Gaziantep FK tekrar üstünlüğü sağladı. Ceza sahasındaki İlker Karakaş meşin yuvarlağı arkasındaki Jevtovic'e verdi. Bu futbolcu çektiği şutla topu kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.
90+8. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Sorescu'nun verdiği pası ceza sahası içerisinde alan Alvarenga'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.