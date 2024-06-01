Final maçında karşılaştığı Fenerbahçe’yi ise penaltılarda 8-7 mağlup ederek U-13 Minik Kızlar Ligi'nde şampiyon oldu.

Siyah beyazlılar Mecidiyeköy Cemil Candaş Stadı’nda oynanan maça; Defne Kaçar, Irmak Kutlu, Berra Ekinci, Ayşe Naz Alpağut, Zehra Berre Ünür, Nilay Gökçe Utaş ve Ecrin Azar ile başladı.



Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride geçen Beşiktaş, normal süreyi 1-1 berabere tamamladı. Penaltılarda ise rakibini 8-7 mağlup ederek şampiyon oldu.



Bu sonuçla siyah-beyazlılar, iki sene üst üste U-13 Minik Kızlar Ligi’nde şampiyon olarak sezonu tamamladı.