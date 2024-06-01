Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)

Güney Kore: Dahyeon, Dain, Jiyun, Hoyoung, Jeongah, Sohwi (Dahye, Jiwon, Sengju, Jiyun)

Türkiye: Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Tuğba Şenoğlu İvegin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 20-25, 15-25, 20-25

Süre: 66 dakika (23, 21, 22)