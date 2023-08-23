İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bugünkü Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Kazısı Çıkış Töreni'nin "algı operasyonu" olduğunu savundu.

Yazıcı, İBB'nin düzenlediği törenin ardından Tuzla Metrosu inşaat alanı olduğunu belirttiği bölgeye giderek, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında "mış" gibi yapılan işler karşısında susmanın çok zor olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu imzasıyla yapılan Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 1. Etap TBM Çıkış Töreni ilanını görünce heyecanlandık. İBB'nin Tuzla'daki bu metruk metro alanına gelip, Sayın Başkan'ı beklemeye başladık. Teşekkür edecektik, maalesef yine olmadı. Mucize beklerken yine illüzyonla karşılaştık. İşin aslı, önceki dönem yapılan Kadıköy-Pendik Metrosu ile Bakanlığın yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen Metro bağlantısını sağlayan, yine önceki dönem başlayan bir işin TBM çıkış töreniymiş. 'Tuzla metrosu bitiyor' algı operasyonuna şahit olduk. Sayın Başkan, Kaynarca-Pendik yazıp, sonuna Tuzla ekleyerek, Tuzla halkına mesaj gayretiniz tek kelimeyle cambaza bak girişimi. Bu metruk alandaki otlar, alan çevresindeki metro afişlerinin 10 kez değişimine şahit oldu."

Yazıcı, aylar, yıllar geçtiğini ve 5 tören yapıldığını belirterek, "Sonuç yüzde 10 bile değil. Masal gibi. Az gittiniz uz gittiniz, dere tepe düz gittiniz ama bir arpa boyu yol alamadınız. Dile kolay 4 yıl geçti. 1523 gündür bekliyoruz. Kaç kredi alımında Tuzla Metrosu sayıldı, para alındı? Metro nerede? Yok. Para nerede? Organize İşler filmi repliği gibi. Metromuz işlemiyor ama neyse ki zaman işliyor." dedi.