STANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nda "1. Etap TBM (Tünel Açma Makinesi) Kazısı Çıkış Töreni" yapıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başladıkları andan itibaren en büyük atılımlardan birini raylı sistemlerde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünyanın aynı anda en fazla raylı sistem inşaatı yapan şehrinin İstanbul olduğunu belirten İmamoğlu, "Yeni metro hatlarını hemşehrilerimizin hizmetine açtık, açmaya devam ediyoruz. Finansman ve benzeri nedenlerle ihmale uğramış, çalışmaları durmuş hatlarda yeniden çalışmaya başlayarak ciddi yol aldık ve bu anlamda adımlarımızı hızla atıyoruz. Yeni raylı sistem çalışmalarımızı da yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerin altını demir ağlarla örerek insanların yaşamını kolaylaştıran ulaşım hizmetini İstanbullularla buluşturduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızı ayırt etmeksizin yeteneklerine bakarak, onların bilgilerinden faydalanarak, bilginin önünde saygıyla eğilerek, yönetici olarak bilgiye hürmet göstererek devletimize faydalı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Allah bu bakış açısıyla yolumuzu açık etsin. Bireysel bir yolculuk değil bu, milli bir yolculuktur, millet adına yolculuktur."