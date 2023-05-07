İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi’nin, kültürel etkinlikleri ara vermeden devam ediyor. Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu kapsamında gerçekleştirilen etkinler kapsamında çok özel bir konser gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinin verdiği ‘Türkülerle Aşık Veysel’ adlı konser dinleyicilere güzel bir akşam yaşattı. Konsere Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ve Fatih Sultan Mehmet Çiçek’in yanı sıra, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Kul, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi’nin birbirinden yetenekli öğrencileri konser sırasında öncelikle ülkemizin en önemli halk ozanlarından Aşık Veysel’in hayatıyla ilgili bilgi verdi. Halk ozanlığı geleneği hakkında da dinleyicilere bilgi veren öğrenciler, daha sonra Aşık Veysel’e ait yedi türküyü seslendirdi. Dinleyicilerden tam not alan konserde aynı zamanda, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Dil Sanatları öğrencisi İpek Melek Ayan tarafından Aşık Veysel’e ait türküler, Şiir Dinletisi olarak sunuldu. Dinleyicilere güzel bir türkü akşamı yaşatan konser, büyük beğeni topladı.

Programın sonunda bir konuşma yapa Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, ilçedeki kültür ve sanat ororganizasyonlarını, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un talimatıyla her yıl ülkemiz tarihinin, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerine adadıklarını dile getirdi. Bu kapsamda bu yılki etkinlikleri değerli halk ozanı Aşık Veysel’e adadıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Öztürkmen, Müzik Akademisi’nde eğitim gören gençlerin verdiği konserin akademideki eğitim kalitesini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Başkan Yardımcısı Öztürkmen, Sultangazili gençleri hayata hazırlamak için eğitim, kültür, sanat ve spor alanında pek çok hizmete imza attıklarını belirterek, gençlerin her şeyin en iyisine layık olduklarını ifade etti.

Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi Hakkında

2 yıldan bu yana eğitim veren Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğrencileri, konservatuvar ve güzel sanatlar liselerine hazırlamak amacıyla eğitim veriyor. Mülakatlarla akademiye kabul edilen öğrenciler, müzik öğretmeni olmak amacıyla eğitim alıyor. 2021-2022 eğitim döneminde Müzik Akademisi’ne katılan öğrencilerin yüzde 80’i derece ile bu alanda önemli üniversite ve liselere yerleşti. Öğrencilerine solfej, şan, enstrüman ve ses eğitimi dersleri veren Müzik Akademisi, bu alandaki başarılarını artırarak çalışmalarına devam ediyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ