İSTANBUL - Silivri Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünün kutlandığı 2023 yılında, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu Silivrili üreticilerle buluşturdu. Silivri Belediyesi tarafından son olarak Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 90 çiftçiye 270.000 TL değerindeki 90 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 1.150 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesi yaptığı milli hibrit ayçiçeğı dağıtımları ile üreticilere doğrudan 7 milyon TL destek vermiş oldu. Silivri Belediyesinin dağıttığı 2023 paket milli hibrit ayçiçeği tohumu ile bu sezon, ilçedeki 30.000 dönüm arazi yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşmuş olacak.

“Güzel bir verim alacağımızı düşünüyorum”

Beyciler’deki törende konuşan Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, “Mithat Cemal Kuntay bir şiirinde ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ diyor. Biz topraklarımız için bugüne kadar çok şehit verdik ama maalesef bu topraklara yabancı ürün ekiyoruz. Ayçiçekten ve mısırdan tutun da patatese kadar tamamı yabancı. Ben, Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, yerli ve milli üretimi desteklediği ve üreticilerimizin her zaman yanında olduğu için teşekkür ediyorum. Dağıtımı yapılan yerli ve milli ayçiçek tohumlarından yaptığımız ekimle güzel bir verim alacağımızı düşünüyorum.” dedi.

“25 milyon TL’nin üzerinde bir destek sağladık”

Programlarda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtım töreninde birlikteyiz. Türkiye’de ayçiçek pazarının tamamına yakını yabancı ülkelerin tohumlarının istilası içinde. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Bakın bugün dünyanın en güçlü ülkelerinden Rusya, en büyük tohum tedarikçisi Ukrayna ile savaş halinde. AB ve Amerika’nın uyguladığı ambargolar nedeniyle parası olmasına rağmen tohum bulamıyor. Bizim buralardan ders çıkarmamız gerekiyor. Türkiye’nin tekrar kendi kendine yeten ve hatta tarımsal ürünlerini ihraç eden bir ülke olması gerekiyor. Biz bu potansiyellerin farkında olarak Silivri’de göreve geldiğimiz ilk günden beri tarım dedik, hayvancılık dedik, tarımsal üretim dedik. Tarım topraklarının korunması ve kollanması namus borcudur, vatan borcudur dedik. Silivri Belediyesi olarak bugün Silivri’nin en büyük çiftçisi biziz. 4.000 dönüm arazide üretim yapıyoruz. Elde ettiğimiz yerli ve milli ürünleri de ayni olarak Silivri’deki çiftçilerimizle ve hayvancılarımızla paylaşıyoruz. Bu yıl mısır silajından fideye, katı gübre bertarafından yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaya, ayçiçek yağından ayçiçek tohumuna kadar üreticilerimize 25 milyon TL’nin üzerinde bir destek sağladık. Bugün dağıttığımız her bir torbada 80 bin çekirdek Türk ayçiçek tohumu var. Bir torba ile 13 ila 15 dönüm yer ekilebilecek. Esasında biz bunları siz çiftçilerimize verirken bir lütufta bulunmuyor, tam aksine sizden destek istiyoruz. Bu tohumları toprakla buluşturmanız Türk tohumcusuna, Türk tohumuna destek vermeniz açısından çok önemli. Yani siz bu ekimleri yaparak bizim proje ortağımız oluyorsunuz. Bu tohumlar ekildikçe Türk tohumcusu daha da cesaretlenecek. Bizden aldığı güçle laboratuvarını güçlendirecek, mühendis sayısını artıracak, daha çok Ar-Ge çalışması yapacak ve böylece daha kaliteli, daha verimli Türk tohumları üretecek. Biz üretmek ve Türk tohumculuğunu desteklemek zorundayız. Üretmezsek, tembel olursak, hep birilerine bahane bulursak yerimizde saymaya ve hatta geri gitmeye devam edeceğiz. Benim geri adım atmaya da yerimde durmaya da hiç mi hiç niyetim yok. Koşar adımlarla, emin adımlarla Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 1.200 kaçak yapıyı yıktık”

Tarım arazilerinin korunmasının önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “İstanbul’un 20 milyon nüfusu var. Silivri’miz İstanbul’u besleyecek tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip. Bunu nasıl yapabiliriz? Çok çalışarak ve çok üreterek. Çok çalışmamız için ne lazım? Toprak lazım. Dünyada arzı imkânsız olan şeylerden bir tanesi de toprak. O nedenle biz bu toprakları korumalıyız. İstanbul’da bunalan, sıkılan kişiler bir bağ evim, çiftlik evim olsun, hafta sonu gidip mangal yapacağım bir evim olsun diyerek tarım topraklarını, hazine arazilerini ve orman arazilerini adeta işgal ve istila ediyor. Bu bizim için çok büyük bir tehlike! Biz, görev yaptığımız 4 yıl boyunca Türkiye’de verimli araziler üzerine inşa edilen kaçak yapıları en fazla yıkan belediyeyiz. Yaklaşık 1.200 kaçak yapıyı yıktık. Silivri Belediyesinde kaçak yapıya, kaçak inşaat yapana göz yummak yok! Kartvizitinde ne yazarsa yazsın, abisi, amcası, dayısı kim olursa olsun, tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapıları tek tek yıkacağız. Bu konuda sizlerden destek istiyorum. Kaçak yapıları bize ihbar edin. El birliğiyle topraklarımızı korumaya devam edelim.” diye konuştu.

“14 Mayıs’ta bizi bekleyen çok önemli bir seçim var”

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere de değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Malum 14 Mayıs’ta bizi bekleyen çok önemli bir seçim var. Ben herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyorum. Geçim sıkıntılarını, pazardaki fiyatları, kiraları, ekonomik sıkıntıları da biliyorum. Bunları küçümsemeden ve anlayarak şunu belirtmeliyim ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin lider ülke yolunda kararlı yürüyüşünü tavizsiz bir şekilde sürdürmesi gerekiyor. Türkiye tıpkı şu an olduğu gibi bundan sonra da Amerika’dan, AB’den, Kandil’den emir almamalı ve pozisyonunu onlara göre belirlememeli. Pozisyonunu kendi milletinin, kendi devletinin çıkarları doğrultusunda belirlemeye devam etmeli. Türk dünyasının, İslam aleminin, tüm mazlum milletlerin hakkını hukukunu savunabilecek güçte bir hükümetin, bir iktidarın bu ülkede iş başında olması gerekiyor. Ben milletimizin ferasetine güveniyorum. Bu necip milletin 14 Mayıs’ta en sağlıklı kararı vereceğinden hiç şüphem yok.” dedi.

Araz: “Çok güzel değişimler oldu”

Programlarda konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Volkan Yılmaz ilk başkan seçildiğinde Silivri’de çok ciddi değişimler olacağını söyledim. Hakikaten de çok güzel değişimler oldu. Öncelikle Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızı ziyaret ettiğimizde Belediye Başkanımızın hizmetlerinden bahsettiler ve ben de notlar aldım. Sağlık alanındaki yatırımlarından bahsettiler. Normalde bu işleri belediye başkanı yapmaz ama Başkan Yılmaz sorumluluk alarak birçok yatırım yapmış. Muhtarlarımız okulların yenilendiğini, sağlık ocaklarına, mahalle evlerine, düğün salonlarına, camilere ve ibadethanelere Silivri Belediyesi tarafından yardım edildiğini söylüyor. Her köyde, her mahallede spor kompleksleri yapıldığını söylüyorlar. Köylerin ilk defa temizlik gördüğünü ifade ediyorlar. Mezarlıkların bakımlarının yapıldığını, fakire fukaraya yardım yapıldığını dile getiriyorlar. Gerçekten Belediye Başkanımız birçok işi üstlenmiş. Hakikaten şaşırdığım işler var. Esas konumuz ise Silivri Belediyesinin çiftçilere yönelik desteği. Ben bir çiftçi çocuğuyum. Bir çiftçi olan dedem derdi ki; ‘Toprağa basmayanın ömrü uzun olmaz. Toprakla uğraşmayan da sağlıklı olmaz.’ Silivri’de çiftçilere samandan arpaya, gübreden buğdaya, yerli ve milli tohumlara kadar birçok destek veriliyor. 50 yıldır Silivri’de belediyelerin yapamadığı hizmeti Volkan Başkan ve değerli ekibi 4 sene gibi kısa bir sürede yapmış. Yapmaya da devam ediyorlar. Biz siyasetçi olduğumuz için Türkiye’nin 81 ilini ziyaret ediyoruz. Orada belediye başkanları ‘Ne yaptınız da bir Silivri mucizesi yarattınız?’ diyorlar. Ben de onlara ‘Silivri’de işini sevme var, emek var, fedakârlık var, uykusuzluk var. Bayram, seyran, hafta sonu yok. Başkanımız çoluğuyla çocuğuyla az zaman geçiriyor.’ diyorum. Fedakârlık olmadan başarı gelmez. Başkan Yılmaz çıtayı o kadar yükseltti ki Türkiye’nin her tarafından örnek alınır hale geldi. Kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Dağıtım törenlerine; MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İstanbul Milletvekili adayları Dr. Aylin Yüksel Ülker, Alparslan Çatak ve Mehmet Ali Özel, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ